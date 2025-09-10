इंडिया गठबंधन के मित्रों को ‘स्पेशल थैंक्स’… NDA के बड़े नेता ने क्यों कहा ऐसा, राहुल गांधी का भी किया जिक्र

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा, "क्या अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी? भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान करने की अपील कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की थी। लगता है ‘इंडी’ (INDI) गठबंधन के सांसदों ने सचमुच उनकी बात मान ली! अंतरात्मा की आवाज को मानते हुए उनमें से कई सांसदों ने अपनी पहली पसंद वोट NDA उम्मीदवार को ही दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर विश्वास ही असली अंतरात्मा की आवाज है, यह बात विरोधियों को देर से सही लेकिन समझ आने लगी है।“