शादी से इनकार करने पर घर में घुस आया सनकी आशिक, मां-बेटी का किया कत्ल, खुद पर किया हमला

महाराष्ट्र के पालघर जिले (Palghar News) के विरार (Virar Double Murder) में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 27 वर्षीय युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद पर भी हमला कर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, आरोपी और मृतक युवती नैन्सी के बीच पिछले दो साल से प्रेम संबंध था। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।