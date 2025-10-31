Weather Update: नवंबर में धुंआधार बारिश, ठंड भी दिखाएगी दम…IMD ने बताया पूरे महीने कैसा रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिन कई राज्यों में भारी से बहुत भारी और गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट (Weather Warning) जारी किया है। पूर्व-मध्य अरब सागर पर अवदाब और उत्तर-पश्चिम झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र (LPA) बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव में गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश और उत्तरी कोंकण तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार,अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की गई है।