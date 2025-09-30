मानसून का मौसम खत्म, लेकिन बारिश रहेगी जारी… अक्टूबर में खूब बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

चार महीने का मानसून सीजन (Monsoon Season Ended) मंगलवार 30 सितंबर को समाप्त हो गया, इस अवधि के दौरान देश में सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में पिछले पंद्रह दिनों से जारी बारिश का कहर अब थमता दिखाई दे रहा है। सैकड़ों गांवों में बाढ़ के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अक्टूबर 2025 महीने को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक, इस साल अक्टूबर में राज्यवासियों (Maharashtra Weather Forecast) को आमतौर पर महसूस होने वाली तपिश और उमस यानी ‘अक्टूबर हीट’ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय, पूरे महीने सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।