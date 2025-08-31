Weather Alert: सितंबर में होगी झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी, मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट

मुंबई और आसपास के जिलों में बुधवार से बारिश का जोर बढ़ने की भविष्यवाणी भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने की है। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को मुंबई और ठाणे में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के साथ ही पुणे, कोल्हापुर, सतारा के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। इससे गणेशोत्सव पर्व पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। इसके साथ ही हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान हैं। लेकिन कोंकण और दक्षिण महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में अगले चार दिन बारिश तीव्रता राज्य के अन्य हिस्सों से अधिक रहेगी। विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में बने चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) की वजह से कोंकण में लगातार बारिश हो रही है।
सितंबर में देशभर में मानसून का रुख कैसा रहेगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने संभावित अनुमान जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, इस महीने देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, पूर्वोत्तर और पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में, दक्षिण भारत के कई इलाकों में और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका जताई गई है। इसका असर इन इलाकों में खेती-किसानी और जलस्रोतों पर पड़ सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, सितंबर में महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाडा के अधिकांश हिस्सों को छोड़कर राज्य के बाकि हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सितंबर का महीना ज्यादातर राज्यों के लिए बेहतर बारिश वाला साबित हो सकता है, जबकि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को कम बारिश से जूझना पड़ सकता है।