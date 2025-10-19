Rain Alert: दिवाली पर मंडराया बारिश का साया, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

महाराष्ट्र में अगले कुछ दिन मौसम रहेगा बदला-बदला (Photo: IANS)
सितंबर में झमाझम बारिश के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) में एक बार फिर आंधी-बारिश लौटने की तैयारी में हैं। मौसम विभाग (IMD) ने दिवाली के दौरान भी मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। अभी फिलहाल मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज धूप है और लोग ‘अक्टूबर हीट’ से परेशान हैं। लेकिन इसी बीच मौसम अचानक करवट ले सकता है। आईएमडी के अनुसार, रविवार से ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। सोमवार से बुधवार तक मुंबई और आसपास के उपनगरों में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, अरब सागर में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण तटीय इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। यह प्रणाली आगे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए और अधिक सक्रिय हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मंगलवार तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में नया दबाव क्षेत्र तैयार कर सकता है।
इसके चलते केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। जबकि अगले चार से पांच दिनों तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोकण और मध्य महाराष्ट्र में यलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, 18 से 22 अक्टूबर के दौरान कोंकण के साथ ही दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, 21 और 22 अक्टूबर को मराठवाडा में बिजली के साथ तूफान चलने की संभावना है। वहीँ, 21 और 22 अक्टूबर को विदर्भ में बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है।
रविवार को रायगढ़, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा और कोल्हापुर जिलों में बिजली के साथ बारिश हो सकती है। वहीं रत्नागिरी, नाशिक, सोलापुर, सांगली, धाराशिव, लातूर और नांदेड़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है।
जबकि मराठवाड़ा में आसमान ज्यादातर ढका रहेगा, जिससे दिन का तापमान थोड़ा कम रहेगा जबकि रातें हल्की गर्म रहेंगी। कुल मिलाकर, इस बार दिवाली पर महाराष्ट्र में रोशनी के साथ बूंदाबांदी का भी साथ मिलने की पूरी संभावना है।
