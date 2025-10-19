Rain Alert: दिवाली पर मंडराया बारिश का साया, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

सितंबर में झमाझम बारिश के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) में एक बार फिर आंधी-बारिश लौटने की तैयारी में हैं। मौसम विभाग (IMD) ने दिवाली के दौरान भी मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। अभी फिलहाल मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज धूप है और लोग ‘अक्टूबर हीट’ से परेशान हैं। लेकिन इसी बीच मौसम अचानक करवट ले सकता है। आईएमडी के अनुसार, रविवार से ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। सोमवार से बुधवार तक मुंबई और आसपास के उपनगरों में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।