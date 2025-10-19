Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Rain Alert: दिवाली पर मंडराया बारिश का साया, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

Weather Update: मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि महाराष्ट्र के कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 22 अक्टूबर तक बिजली के साथ तूफानी बारिश की संभावना है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 19, 2025

Diwali Rain Alert IMD

महाराष्ट्र में अगले कुछ दिन मौसम रहेगा बदला-बदला (Photo: IANS)

सितंबर में झमाझम बारिश के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) में एक बार फिर आंधी-बारिश लौटने की तैयारी में हैं। मौसम विभाग (IMD) ने दिवाली के दौरान भी मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। अभी फिलहाल मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज धूप है और लोग ‘अक्टूबर हीट’ से परेशान हैं। लेकिन इसी बीच मौसम अचानक करवट ले सकता है। आईएमडी के अनुसार, रविवार से ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। सोमवार से बुधवार तक मुंबई और आसपास के उपनगरों में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, अरब सागर में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण तटीय इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। यह प्रणाली आगे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए और अधिक सक्रिय हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मंगलवार तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में नया दबाव क्षेत्र तैयार कर सकता है।

इसके चलते केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। जबकि अगले चार से पांच दिनों तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोकण और मध्य महाराष्ट्र में यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, 18 से 22 अक्टूबर के दौरान कोंकण के साथ ही दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, 21 और 22 अक्टूबर को मराठवाडा में बिजली के साथ तूफान चलने की संभावना है। वहीँ, 21 और 22 अक्टूबर को विदर्भ में बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है।

रविवार को रायगढ़, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा और कोल्हापुर जिलों में बिजली के साथ बारिश हो सकती है। वहीं रत्नागिरी, नाशिक, सोलापुर, सांगली, धाराशिव, लातूर और नांदेड़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है।

जबकि मराठवाड़ा में आसमान ज्यादातर ढका रहेगा, जिससे दिन का तापमान थोड़ा कम रहेगा जबकि रातें हल्की गर्म रहेंगी। कुल मिलाकर, इस बार दिवाली पर महाराष्ट्र में रोशनी के साथ बूंदाबांदी का भी साथ मिलने की पूरी संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Oct 2025 12:57 pm

Published on:

19 Oct 2025 12:56 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Rain Alert: दिवाली पर मंडराया बारिश का साया, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी की अफवाहों के बीच रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा, फोटोज हुए वायरल

शादी की अफवाहों के बीच रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग 'थामा' की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा, फोटोज हुए वायरल
बॉलीवुड

मुंबई में दिवाली से पहले 700 किलो गोमांस बरामद, ट्रक जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

Beef recovered in Mumbai
मुंबई

Akshay Kumar Viral Video: ‘हाथ नीचे, हाथ मत रखो’, फैन के ऊपर भड़के अक्षय कुमार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

akshay kumar viral video
बॉलीवुड

DDLJ से लेकर ओम शांति ओम तक, शाहरुख खान की इन फिल्मों ने दिवाली के मौके पर किया था जबरदस्त धमाका

DDLJ से लेकर 'ऐ दिल है मुश्किल' तक शाहरुख खान का जादू, इन फिल्मों के साथ दिवाली के मौके पर खुद को ऐसे किया साबित?
बॉलीवुड

दिवाली से पहले बड़ा हादसा, कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे कई यात्री, दो की मौत

Karmabhoomi SF Express accident
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.