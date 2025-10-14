Diwali Rain Alert: गणपति, नवरात्रि और अब दिवाली… मौसम का दिखेगा ट्रिपल अटैक! पढ़े IMD का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 15 से 20 अक्टूबर के बीच यानी नरक चतुर्दशी (दिवाली) तक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंधी, बिजली और बारिश ये तीनों मिलकर मौसम का ट्रिपल अटैक कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान अधिकांश जगहों पर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिश भी हो सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।