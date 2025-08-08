पश्चिम रेलवे का बड़ा एक्शन, बेटिकट यात्रियों से वसूले 71 करोड़ रुपये, पिछले साल से 24% ज्यादा

Mumbai Local Train News: यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर सेवाएं देने के साथ-साथ बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर रोक लगाने के लिए पश्चिम रेलवे लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच चलाए गए विशेष टिकट जांच अभियानों में रेलवे ने 70.98 करोड़ का राजस्व जुटाया। यह राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24% ज्यादा है और रेलवे बोर्ड द्वारा तय लक्ष्य से भी 11% अधिक है।
रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के मुताबिक, सिर्फ जुलाई 2025 में ही बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 2.22 लाख मामलों से 12.19 करोड़ का जुर्माना वसूला गया, जो पिछले साल जुलाई की तुलना में 134 फीसदी अधिक है। इसमें मुंबई उपनगरीय खंड के 92 हजार मामलों से वसूले गए 3.65 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
वहीँ, एसी लोकल ट्रेनों में भी बिना टिकट घुसने वालों पर सख्ती की जा रही है। अप्रैल से जुलाई के बीच 28 हजार से ज्यादा अनधिकृत यात्रियों से 93.40 लाख रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया, जो पिछले साल की तुलना में 58% अधिक है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले हमेशा वैध टिकट लेने की अपील की है।
इस बीच, यात्री सुविधा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई उपनगरीय स्टेशनों- मरीन लाइन्स, चर्नी रोड, ग्रांट रोड, लोअर परेल, प्रभादेवी, जोगेश्वरी और मालाड स्टेशनों पर नए अत्याधुनिक ट्रेन संकेतक लगाए गए हैं। नए डिज़ाइन और उन्नत मैट्रिक्स ग्रिड डिस्प्ले के साथ ये संकेतक पढ़ने में बेहतर सुविधा और दृश्यता प्रदान करते हैं। इन नए संकेतकों की एक प्रमुख विशेषता स्क्रॉलिंग सूचना लाइन है, जो गतिशील रूप से उन स्टेशनों के नाम प्रदर्शित करती है जहां ट्रेन रुकेगी, जिससे यात्रियों को रियल टाइम और यात्रा से जुड़ी आसानी से समझ में आने वाली जानकारी मिलती है। ये संकेतक कई भाषा में जानकारियां दे सकतें हैं। इन संकेतकों को आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये संकेतक ईथरनेट-आधारित नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे दूर से ही केंद्रीकृत निगरानी, त्वरित समस्या निवारण और अनुकूलन संभव है।