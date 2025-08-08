पश्चिम रेलवे का बड़ा एक्शन, बेटिकट यात्रियों से वसूले 71 करोड़ रुपये, पिछले साल से 24% ज्यादा

इस बीच, यात्री सुविधा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई उपनगरीय स्टेशनों- मरीन लाइन्स, चर्नी रोड, ग्रांट रोड, लोअर परेल, प्रभादेवी, जोगेश्वरी और मालाड स्टेशनों पर नए अत्याधुनिक ट्रेन संकेतक लगाए गए हैं। नए डिज़ाइन और उन्नत मैट्रिक्स ग्रिड डिस्प्ले के साथ ये संकेतक पढ़ने में बेहतर सुविधा और दृश्यता प्रदान करते हैं। इन नए संकेतकों की एक प्रमुख विशेषता स्क्रॉलिंग सूचना लाइन है, जो गतिशील रूप से उन स्टेशनों के नाम प्रदर्शित करती है जहां ट्रेन रुकेगी, जिससे यात्रियों को रियल टाइम और यात्रा से जुड़ी आसानी से समझ में आने वाली जानकारी मिलती है। ये संकेतक कई भाषा में जानकारियां दे सकतें हैं। इन संकेतकों को आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये संकेतक ईथरनेट-आधारित नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे दूर से ही केंद्रीकृत निगरानी, ​​त्वरित समस्या निवारण और अनुकूलन संभव है।