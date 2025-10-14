महाराष्ट्र अंतर-जिला कबड्डी चैंपियनशिप कब हो रही शुरू? सामने आया बड़ा अपडेट

टूर्नामेंट डायरेक्टर संग्राम औटी ने बताया कि इस साल की प्रतियोगिता शिवछत्रपति खेल संकुल, बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित की जाएगी। जिसमें 12 जिलों की टीमें भाग लेंगी। कुल 72 मुकाबले खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि MIYC सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र में कबड्डी की मजबूत नींव तैयार करने और ग्रामीण व युवा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है।