मुंबई

महाराष्ट्र अंतर-जिला कबड्डी चैंपियनशिप कब हो रही शुरू? सामने आया बड़ा अपडेट

Maharashtra Inter District Kabaddi Championship: महाराष्ट्र अंतर-जिला कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज जल्द ही होने जा रहा है। चैंपियनशिप में कुल 72 मुकाबले खेले जाएंगे।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Harshul Mehra

Oct 14, 2025

Maharashtra Inter District Kabaddi Championship

महाराष्ट्र अंतर-जिला कबड्डी चैंपियनशिप कब हो रही शुरू? फोटो सोर्स-Ai

Maharashtra Inter District Kabaddi Championship: महाराष्ट्र अंतर-जिला कबड्डी चैंपियनशिप (MIYC) का नया सीजन इस साल दिसंबर महीने में खेला जाएगा। इस सीजन को और भी ज्यादा जोश, भव्यता और पेशेवर अंदाज में आयोजित किया जा रहा है।

प्रतियोगिता महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघ के कार्याध्यक्ष और पूर्व मंत्री गजानन कीर्तिकर, क्रांतीज्योत महिला प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के कोने-कोने से कबड्डी के होनहार और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराना है। जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें।

कुल 72 मुकाबले खेले जाएंगे

टूर्नामेंट डायरेक्टर संग्राम औटी ने बताया कि इस साल की प्रतियोगिता शिवछत्रपति खेल संकुल, बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित की जाएगी। जिसमें 12 जिलों की टीमें भाग लेंगी। कुल 72 मुकाबले खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि MIYC सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र में कबड्डी की मजबूत नींव तैयार करने और ग्रामीण व युवा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है।

