पति बना मोहब्बत की राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश, दी दर्दनाक मौत

मृतक के पिता अशोक रामा काले (55) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके बेटे ने पहले ही शक जताया था कि उसकी पत्नी पार्वती के प्रफुल्ल कांबले नामक शख्स से अवैध संबंध हैं। लेकिन इस बात को परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया था। दो दिन पहले इसी मुद्दे पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था। कथित तौर पर इसी रंजिश में पार्वती और प्रफुल्ल ने मिलकर संतोष की निर्मम हत्या की।