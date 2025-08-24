पति की जान बचाने के लिए पत्नी ने किया लिवर डोनेट, दोनों की मौत, पुणे के नामी अस्पताल पर गंभीर आरोप

इस पूरी घटना ने एक बार फिर मेडिकल लापरवाही पर बहस छेड़ दी है। दरअसल परिजनों ने सह्याद्रि अस्पताल और संबंधित डॉक्टरों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार ने यह सर्जरी कराने के लिए कर्ज लेकर पैसे जुटाए थे। डॉक्टरों ने सुरक्षित सर्जरी का भरोसा दिया था, लेकिन अब परिवार खत्म हो गया है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर लापरवाही साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यह घटना मेडिकल जगत में भी गहन चर्चा का विषय बनी हुई है।