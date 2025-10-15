जो दिन-रात पति के लिए रोई… उसी ने रचा था मौत का खेल! डेढ़ महीने बाद पता चली पत्नी की खौफनाक साजिश

महाराष्ट्र में पति को मारने के लिए पत्नी ने बनाया खौफनाक प्लान
महाराष्ट्र के नांदेड जिले के किनवट तालुका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। करीब डेढ़ महीने पहले नदी में मिले एक व्यक्ति के शव का रहस्य अब खुल गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी, और साजिश रचने वाली कोई और नहीं, मृतक की पत्नी खुद थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम विनोद किसन भगत (52 वर्ष) था, जो नांदेड के किनवट शहर के मथुरानगर इलाके के रहने वाले थे। उनका विवाह वर्ष 2003 में प्रियंका भगत से हुआ था। दंपति के दो बच्चे हैं।
बताया जा रहा है कि विनोद की पत्नी प्रियंका ने अपने परिचित शेख रफीक शेख राशिद की मदद से पति की संपत्ति का सौदा किया था। विनोद के पास अशोकनगर इलाके में चार कमरों का एक पक्का घर था, जिसे प्रियंका ने रफीक की मदद से 30 लाख रुपये में बेचा। इसी लेनदेन के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम में बदल गया।
धीरे-धीरे प्रियंका और रफीक के संबंध पति विनोद के सामने खुल गए। विनोद को प्रियंका पर शक होने लगा। इसको लेकर उनमें झगड़े होने लगे। आखिरकार प्रियंका और उसके प्रेमी रफीक ने विनोद को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली।
29 अगस्त को रफीक विनोद को अपने साथ मराठवाड़ा और विदर्भ को जोड़ने वाले पैनगंगा नदी के खरबी पुल लेकर गया। वहां उसने पहले विनोद को शराब पिलाई और फिर नशे की हालत में पुल से नीचे नदी में धक्का दे दिया।
चार दिन बाद यानी 3 सितंबर को प्रियंका खुद किनवट पुलिस थाने पहुंची और पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले इसे गुमशुदगी का मामला माना, लेकिन कुछ दिनों बाद पैनगंगा नदी से विनोद का शव बरामद हुआ। उधर विनोद की बहन ने भी हत्या का शक जताया।
इसके बाद पुलिस ने जब मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली, तो पाया कि प्रियंका और रफीक के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी शक पुख्ता होते गया और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो दोनों ने हाथ होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो हत्या की बात कबूल कर ली।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने कबूल किया कि विनोद उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची। किनवट पुलिस ने अब दोनों आरोपियों प्रियंका भगत और शेख रफीक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग