जो दिन-रात पति के लिए रोई… उसी ने रचा था मौत का खेल! डेढ़ महीने बाद पता चली पत्नी की खौफनाक साजिश

महाराष्ट्र के नांदेड जिले के किनवट तालुका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। करीब डेढ़ महीने पहले नदी में मिले एक व्यक्ति के शव का रहस्य अब खुल गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी, और साजिश रचने वाली कोई और नहीं, मृतक की पत्नी खुद थी।