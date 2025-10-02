शराब के नशे में बनाना चाहता था यौन संबंध, नाकाम होने पर महिला की कर दी हत्या, आरोपी मथुरा से गिरफ्तार

इस बीच, महिला का शव सावंत कम्पाउंड में मिलने के बाद कांदिवली में रहने वाले उसके परिवार के सदस्यों ने रेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया। शव अर्धनग्न अवस्था में था। मुंबई पुलिस की 12 टीमों ने मामले की छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स की मदद से आरोपी की पहचान की गई और उसकी तलाश शुरू की गई।