जमीन के बाद अब आसमान में मराठी को लेकर बवाल, महिला बोली- मुंबई उतर, बदतमीजी क्या होती है बताउंगी

मिली जानकारी के मुताबिक, मराठी भाषी युवक वसई किले में महान मराठा राजा शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए वीडियो फिल्माने पहुंचा था। लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे अंदर जाने से मना कर दिया। जिसके बाद युवक ने पूरे मामले को भाषाई मोड़ दे दिया। उसने हिंदी भाषी सुरक्षा गार्ड से मराठी में बात करने का दबाव बनाया और उसे अपमानित किया। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।