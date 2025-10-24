जमीन के बाद अब आसमान में मराठी को लेकर बवाल, महिला बोली- मुंबई उतर, बदतमीजी क्या होती है बताउंगी

एयर इंडिया फ्लाइट में भाषा विवाद, वीडियो से ली गई तस्वीर
कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI676 में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। फ्लाइट में सफर कर रही एक महिला यात्री केवल इसलिए एक युवक से बहस करने लगी, क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। यह वाकिया गुरुवार (23 अक्टूबर) का है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो साझा करने वाले कंटेंट क्रिएटर माही खान (Mahi Khan), जो सोशल मीडिया पर MahiNergy नाम से जाने जाते हैं, ने बताया कि एक महिला सहयात्री ने उनसे मराठी में बात करने की मांग की। जब उन्होंने शांतिपूर्वक कहा कि उन्हें मराठी नहीं आती, तो महिला भड़क गई और बोली, “आप मुंबई जा रहे हैं, तो मराठी आनी चाहिए।”
माही खान ने जब फ्लाइट क्रू को बुलाया, तो महिला ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, “मुंबई उतरना, दिखाती हूं क्या होती है बदतमीजी।” इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए माही ने लिखा, “यह सिर्फ मेरे साथ हुआ मामला नहीं है, यह एक खतरनाक सोच का उदाहरण है। आप किसी भाषा को जबरदस्ती थोप नहीं सकते, आप सम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकते।“
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “‘मराठी बोलो या मुंबई छोड़ दो’, यही बात महिला यात्री ने मुझसे कही, जब मैंने कहा कि मुझे मराठी समझ नहीं आती। इसके बाद उन्होंने मुझे धमकाया।” माही ने एयर इंडिया से कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, “ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी भी यात्री को सिर्फ दूसरी भाषा बोलने की वजह से असुरक्षित या अपमानित महसूस नहीं कराना चाहिए।”
यह वीडियो 24 घंटे से भी कम समय में लाखों लोग देख चुके है। हालांकि एयर इंडिया की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में दिख रही महिला ने हुंडई (Hyundai) के लोगो वाली सफेद शर्ट पहनी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कार कंपनी को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि महिला हुंडई की कर्मचारी है या नहीं।
फिलहाल, इस घटना ने फिर से भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। इसी हफ्ते मुंबई के करीब ऐतिहासिक वसई किले (Vasai Fort) किले में उस समय हंगामा मच गया जब छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा पहने एक युवक को सुरक्षाकर्मियों ने वीडियो बनाने से रोक दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक, मराठी भाषी युवक वसई किले में महान मराठा राजा शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए वीडियो फिल्माने पहुंचा था। लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे अंदर जाने से मना कर दिया। जिसके बाद युवक ने पूरे मामले को भाषाई मोड़ दे दिया। उसने हिंदी भाषी सुरक्षा गार्ड से मराठी में बात करने का दबाव बनाया और उसे अपमानित किया। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग