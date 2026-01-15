कांग्रेस अध्यक्ष को बेरीकेडिंग लगाकर रोका गया, नहीं मिलने दिया मृतक परिजनों से, जिंदा जलाकर मारा गया युवक

Congress state president stopped by barricading मुजफ्फरनगर में मृतक परिजनों से थे मिलने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मुजफ्फरनगर में एक युवक को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। मृतक परिजन पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। दुख बांटने और संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे लोगों को रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने तानाशाह रवइया अपनाये है। ‌