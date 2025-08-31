‘बेटियों को मुस्लिम ब्यूटी पार्लर, स्कूल-कॉलेज और दर्जियों के पास न भेजें’, धर्मांतरण घटना पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान

साध्वी प्राची ने कहा कि जब तक सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपनाती, यह सिलसिला नहीं रुकेगा। चाहे वह लव जिहाद हो, धर्म परिवर्तन हो या भूमि जिहाद।उन्होंने कहा, "मैं समाज से अपील करती हूं कि वो अपनी बेटियों की रक्षा करें। उन्हें मुस्लिम ब्यूटी पार्लर या दरगाहों में न भेजें, उन्हें मुस्लिम स्कूलों या कॉलेजों या मुस्लिम दर्जियों के पास न भेजें, क्योंकि ये लव जिहाद के केंद्र हैं। अपनी बेटियों को बचाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें। यह महत्वपूर्ण बात है।"