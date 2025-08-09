9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

पहले भी की थी मामी के साथ जबरदस्ती; इस बार रेप नहीं कर पाया तो भांजे ने कर डाला ये खौफनाक कांड, गिरफ्तार

UP Crime: मामी का रेप नहीं कर पाया तो भांजे ने खौफनाक कांड कर डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

मुजफ्फरनगर

Harshul Mehra

Aug 09, 2025

UP Crime
मुजफ्फरनगर में भांजे ने किया खौफनाक कांड। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में 25 साल के युवक को मामी के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स की मामी की उम्र 50 साल थी जो जो एक सरकारी सहायक नर्स दाई (ANM)थी।

घर में अकेली रहती थी महिला

बबीता सिंह नाम की महिला की 25 साल के स्थानीय मजदूर बंटी ने हत्या कर दी। बबीता के पति की कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वह तैनात थीं। उनका इकलौता बेटा मेरठ में रेलवे में कार्यरत है और उनकी बहू दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। बबीता अपने घर पर अकेली रहती थीं।

ये भी पढ़ें

UP अधिकारी के आदेश ने उड़ाई CM योगी की नींद! यादव और मुस्लिम को किया ‘टारगेट’; ताबड़तोड़ लिया गया ये एक्शन
बलिया
CM Yogi

खून से लथपथ पड़ा मिला शव

यह अपराध बुधवार शाम को तब सामने आया जब बबीता की भतीजी गीता, जो पास में ही रहती है उसने बबीता को फोन किया। इस दौरान उसे कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होकर, वह बबीता के घर गई तो देखा कि सामने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर, उसने बबीता का शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा पाया।

पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज

जिससे बाद गीता ने तुरंत पड़ोसियों को सूचित किया और पुलिस को बुलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय वर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने घर और आस-पास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए।

मुठभेड़ में लगी आरोपी के पैर में गोली

सीसीटीवी फुटेज में उसी इलाके का एक युवक (बंटी) अपराध के समय बबीता के घर में घुसता हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसकी तलाश शुरू की गई और उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मुठभेड़ के दौरान उसे रोक लिया गया और उसके पैर में गोली मार दी गई।

नुकीली चीज से किया गया महिला पर हमला

पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी बुधवार देर रात महिला के घर में घुस गया और उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया, तो आरोपी ने महिला पर नुकीली चीज से हमला कर दिया और फिर तकिये से उसका गला घोंट दिया। उस समय घर पर अकेली महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

SSP संजय कुमार वर्मा ने कहा, " सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, आरोपी की पहचान की गई। मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पुलिस ने आरोपी का पीछा किया तो उसने फायरिंग की। जवाबी गोलीबारी में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया।"

आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और स्थानीय थाने में BNS की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।

ये भी पढ़ें

UP अधिकारी के आदेश ने उड़ाई CM योगी की नींद! यादव और मुस्लिम को किया ‘टारगेट’; ताबड़तोड़ लिया गया ये एक्शन
बलिया
CM Yogi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 05:37 pm

Published on:

09 Aug 2025 05:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / पहले भी की थी मामी के साथ जबरदस्ती; इस बार रेप नहीं कर पाया तो भांजे ने कर डाला ये खौफनाक कांड, गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.