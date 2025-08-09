पहले भी की थी मामी के साथ जबरदस्ती; इस बार रेप नहीं कर पाया तो भांजे ने कर डाला ये खौफनाक कांड, गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज में उसी इलाके का एक युवक (बंटी) अपराध के समय बबीता के घर में घुसता हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसकी तलाश शुरू की गई और उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मुठभेड़ के दौरान उसे रोक लिया गया और उसके पैर में गोली मार दी गई।