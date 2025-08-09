पहले भी की थी मामी के साथ जबरदस्ती; इस बार रेप नहीं कर पाया तो भांजे ने कर डाला ये खौफनाक कांड, गिरफ्तार

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में 25 साल के युवक को मामी के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स की मामी की उम्र 50 साल थी जो जो एक सरकारी सहायक नर्स दाई (ANM)थी।
बबीता सिंह नाम की महिला की 25 साल के स्थानीय मजदूर बंटी ने हत्या कर दी। बबीता के पति की कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वह तैनात थीं। उनका इकलौता बेटा मेरठ में रेलवे में कार्यरत है और उनकी बहू दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। बबीता अपने घर पर अकेली रहती थीं।
यह अपराध बुधवार शाम को तब सामने आया जब बबीता की भतीजी गीता, जो पास में ही रहती है उसने बबीता को फोन किया। इस दौरान उसे कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होकर, वह बबीता के घर गई तो देखा कि सामने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर, उसने बबीता का शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा पाया।
जिससे बाद गीता ने तुरंत पड़ोसियों को सूचित किया और पुलिस को बुलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय वर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने घर और आस-पास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए।
सीसीटीवी फुटेज में उसी इलाके का एक युवक (बंटी) अपराध के समय बबीता के घर में घुसता हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसकी तलाश शुरू की गई और उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मुठभेड़ के दौरान उसे रोक लिया गया और उसके पैर में गोली मार दी गई।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी बुधवार देर रात महिला के घर में घुस गया और उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया, तो आरोपी ने महिला पर नुकीली चीज से हमला कर दिया और फिर तकिये से उसका गला घोंट दिया। उस समय घर पर अकेली महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
SSP संजय कुमार वर्मा ने कहा, " सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, आरोपी की पहचान की गई। मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पुलिस ने आरोपी का पीछा किया तो उसने फायरिंग की। जवाबी गोलीबारी में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया।"
पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और स्थानीय थाने में BNS की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।