पहली बार यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग में चमका मुजफ्फरनगर, जीती ट्रॉफी और 21 लाख का इनाम

इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मैच के पहले दो सेटों में मुजफ्फरनगर लायंस ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 25-23 और 25-22 से बढ़त बनाई। हालांकि, तीसरे सेट में मथुरा योद्धास ने वापसी करते हुए 25-16 से जीत दर्ज की और मुकाबले को रोमांचक बना दिया।