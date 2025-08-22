Patrika LogoSwitch to English

मुजफ्फरनगर

पहली बार यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग में चमका मुजफ्फरनगर, जीती ट्रॉफी और 21 लाख का इनाम

पहली बार यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग में मुजफ्फरनगर चमका। रोमांचक फाइनल में मथुरा योद्धास को हराकर चैंपियन बना।

मुजफ्फरनगर

Aman Pandey

Aug 22, 2025

sports
मुजफ्फरनगर लायंस ने जीता यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग का खिताब। PC: IANS

ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में गुरुवार को खेले गए उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरनगर लायंस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मथुरा योद्धास को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।

फाइनल मैच को लेकर दर्शकों में दिखा खासा उत्साह

इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मैच के पहले दो सेटों में मुजफ्फरनगर लायंस ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 25-23 और 25-22 से बढ़त बनाई। हालांकि, तीसरे सेट में मथुरा योद्धास ने वापसी करते हुए 25-16 से जीत दर्ज की और मुकाबले को रोमांचक बना दिया।

चौथे सेट में लायंस ने हासिंल की जीत

चौथे सेट में लायंस ने अपने अनुभव और रणनीति के दम पर 25-13 से जीत हासिल कर मैच को 3-1 से अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरनगर लायंस के जेरोम विनीथ को "प्लेयर ऑफ द मैच" चुना गया। वहीं मृत्युंजय महंता को "ब्लॉकर ऑफ द मैच" का पुरस्कार मिला। विजेता टीम को लीग की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 21 लाख रुपये नकद इनाम दिया गया, जबकि उपविजेता मथुरा योद्धास को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली।

खेलों को मिलेगी नई दिशा

लीग के संस्थापक कुलवंत बालियान ने बताया कि यह पहली बार था जब उत्तर प्रदेश में इस स्तर की प्रो वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया गया और इसे दर्शकों का बेहतरीन सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि अगली बार इस लीग को और बड़े स्तर पर कराया जाएगा ताकि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल सके।

फाइनल मुकाबले के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए और कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रदेश में खेलों को नई दिशा मिलेगी।

Published on:

22 Aug 2025 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / पहली बार यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग में चमका मुजफ्फरनगर, जीती ट्रॉफी और 21 लाख का इनाम

