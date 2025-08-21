अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां पूरी, इन जिलों के युवा बनेंगे अग्निवीर…प्रशासन और सेना पूरी तरह चाक चौबंद

मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम और नुमाइश मैदान में भर्ती प्रक्रिया होगी। बरसात और तीन साल पहले स्टेडियम में कीचड़ पसरने से इस बार दौड़ स्टेडियम में न होकर नुमाइश मैदान में होगी। बुधवार को सेना के जवानों ने युवाओं की दौड़ कराने समेत शारीरिक दक्षता परीक्षण संबंधित तैयारी की। कंपनी बाग से विकास भवन तक मार्ग को वन-वे किया गया है। वहीं मेरठ रोड से जाट कालोनी जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। जाट कालोनी से स्टेडियम जाने वाले मार्गों को भी बंद किया गया है।