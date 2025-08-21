अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां पूरी, इन जिलों के युवा बनेंगे अग्निवीर…प्रशासन और सेना पूरी तरह चाक चौबंद

अग्निवीर भर्ती रैली के चलते मेरठ रोड पर चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 21 अगस्त की रात 12 बजे से अभ्यर्थियों की एंट्री की जाएगी। 22 अगस्त की सुबह गौतमबुद्धनगर और शामली जनपद के युवाओं की दौड़ पूरी की जाएगी इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा।पहले दिन गौतमबुद्धनगर व शामली के अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। लिखित परीक्षा पास करने वाले एक हजार से 1,200 अभ्यर्थियों को प्रतिदिन बुलाया गया है। बुधवार को सेना के जवानों ने भर्ती स्थल को नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया है।
मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम और नुमाइश मैदान में भर्ती प्रक्रिया होगी। बरसात और तीन साल पहले स्टेडियम में कीचड़ पसरने से इस बार दौड़ स्टेडियम में न होकर नुमाइश मैदान में होगी। बुधवार को सेना के जवानों ने युवाओं की दौड़ कराने समेत शारीरिक दक्षता परीक्षण संबंधित तैयारी की। कंपनी बाग से विकास भवन तक मार्ग को वन-वे किया गया है। वहीं मेरठ रोड से जाट कालोनी जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। जाट कालोनी से स्टेडियम जाने वाले मार्गों को भी बंद किया गया है।
स्टेडियम और नुमाइश मैदान में सेना भर्ती संपूर्ण होने तक आम नागरिक की एंट्री नहीं होगी। स्टेडियम के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए पास व्यवस्था की गई है। स्टेडियम का भवन सेना के जवानों के लिए खाली किया गया है। 22 अगस्त को गौतमबुद्धनगर और शामली के युवाओं की दौड़ समेत शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। दौड़ के लिए उन्हें 21 अगस्त की देर रात्रि से एंट्री दी जाएगी।
एसएसपी संजय सिंह वर्मा ने अधिनस्थों के साथ भर्ती स्थल का निरीक्षण किया। भारतीय सेना भर्ती बोर्ड मेरठ कार्यालय के भर्ती अधिकारी कर्नल सत्यजीत बेबले से सुरक्षा को लेकर बातचीत की। कहा कि भर्ती स्थल के चारों ओर पुलिस बल तैनात रहेगा।
कर्नल ने एसएसपी को बताया कि 13 जनपद के लगभग 17 हजार युवा भर्ती में शामिल होंगे। प्रतिदिन लगभग एक हजार से 1,200 युवकों की दौड़ होगी। प्रत्येक चरण में 100 युवकों को दौड़ाया जाएगा। अग्निवीर भर्ती जनरल ड्यूटी, क्लर्क समेत टेक्निकल और ट्रेड्समैन पदों के लिए की जा रही है। दौड़ नुमाइश मैदान और शेष शारीरिक दक्षता परीक्षण स्टेडियम में होंगे। अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शामली।