‘लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है’; ममेरी और फुफेरी बहनों ने कर ली शादी, अब रह रहे लिव इन रिलेशनशिप में

बताया जा रहा है घरवालों के विरोध के चलते 26 फरवरी को दोनों बहनों ने घर को छोड़ दिया। जिसके बाद से दोनों गाजियाबाद में एक किराए के मकान में रह रही हैं। निजी फैक्ट्री में वह काम करने लगीं। इस दौरान एक लड़की के पिता ने IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में उन्होंने दूसरी लड़की पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी का अपहरण उसकी बहन ने कर लिया है।