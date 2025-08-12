12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

अगले 5 दिन मच सकती है तबाही, इन इलाकों में भीषण बारिश की चेतावनी, स्कूलों की छुट्टी

IMD Alert: मानसून एक बार‌ फिर तबाही मचा सकता है। आईएमडी के मुताबिक, 12 से 16 अगस्त तक कई जिलों में भारी से भारी बारिश होगी। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

मुजफ्फरनगर

Aman Pandey

Aug 12, 2025

IMD rain alert, Chardham Yatra, departure of monsoon, hindi news, IMD alert, landslide in uttarakhand, monsoon, orange alert, patrika news, rain, rajasthan news, Red Alert, roads closed due to rain, up news, up weather, uttarakhand weather, weather alert, Western disturbance
Heavy rain warning (Patrika)

देश में मानसून चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच आज बारिश को लेकर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। देहरादनू , टिहरी, पौड़ी, चम्पावत और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून और उत्तरकाशी में आज स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट

मौसम ‌विभाग ने उधमसिंहनगर, नैनीताल, चम्पावत, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में रेड अलर्ट जारी किया है। यहां भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने पिथौड़ागढ, अलमोड़ा, रुद्रप्रयाग और चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश कर की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है।

यूपी में 5 दिन बारिश की चेतावनी

उधर, मौसम विभाग ने यूपी में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, प्रदेश के 49 जिलों में बारिश की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

लोगों से सुरक्षित स्‍थान पर रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्‍थान पर रहने की अपील की है। बारिश के दौरान घरों से बाहन नहीं निकले की सलाह है। मौसम विभाग का कहना है कि नदी और नालों के पास जाने से परहेज करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 10:10 am

Published on:

12 Aug 2025 10:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / अगले 5 दिन मच सकती है तबाही, इन इलाकों में भीषण बारिश की चेतावनी, स्कूलों की छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.