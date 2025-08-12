अगले 5 दिन मच सकती है तबाही, इन इलाकों में भीषण बारिश की चेतावनी, स्कूलों की छुट्टी

देश में मानसून चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच आज बारिश को लेकर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। देहरादनू , टिहरी, पौड़ी, चम्पावत और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून और उत्तरकाशी में आज स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मौसम विभाग ने उधमसिंहनगर, नैनीताल, चम्पावत, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में रेड अलर्ट जारी किया है। यहां भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने पिथौड़ागढ, अलमोड़ा, रुद्रप्रयाग और चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश कर की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है।
उधर, मौसम विभाग ने यूपी में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, प्रदेश के 49 जिलों में बारिश की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। बारिश के दौरान घरों से बाहन नहीं निकले की सलाह है। मौसम विभाग का कहना है कि नदी और नालों के पास जाने से परहेज करें।