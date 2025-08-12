अगले 5 दिन मच सकती है तबाही, इन इलाकों में भीषण बारिश की चेतावनी, स्कूलों की छुट्टी

देश में मानसून चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच आज बारिश को लेकर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। देहरादनू , टिहरी, पौड़ी, चम्पावत और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून और उत्तरकाशी में आज स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।