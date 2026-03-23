बिहार का नौशाद निकला पाकिस्तानी जासूस! सेना के मूवमेंट की फोटो भेजने पर मिलते थे रुपये, पंचर की दुकान की आड़ में कर रहा था खेल

नौशाद की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही उसके पुश्तैनी गांव हरचंदा पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। गांव में यह चर्चा जोरों पर है कि नौशाद के पिता, जलालुद्दीन ने पिछले कुछ सालों में अचानक जमीन के कई महंगे प्लॉट खरीद लिए हैं और काफी दौलत जमा कर ली है। गांव वालों को शक है कि यह संपत्ति उसी अवैध कमाई से बनाई गई है जो उसके बेटे ने देश के खिलाफ गद्दारी करके हासिल की है। पुलिस अब नौशाद के पिता और उसके भाई (जो कोलकाता में रहता है) के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है।