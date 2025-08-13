‘खेल प्रमाण-पत्र वालों की लगवा देते हैं विधानसभा में बाबू की नौकरी’, झांसा देकर ऐंठे लाखों रुपए फिर दी ऐसी धमकी

Rajasthan Crime: नागौर के सदर थाने में जयपुर निवासी दो जनों के खिलाफ विधानसभा में बाबू की नौकरी लगाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार गोगानाडा (सींगड़) निवासी रामसिंह राजपूत ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह जयपुर स्टेडियम में खेल की तैयारी कर रहा था। उस समय जयपुर निवासी रणवीरसिंह शेखावत पुत्र ओमसिंह राजपूत व राजकुमारसिंह तंवर उर्फ केशवसिंह पुत्र हेमराजसिंह तंवर से उसकी जान-पहचान हुई और दोनों ने उसे कहा कि जिसके पास खेल का प्रमाण पत्र है, उनको हम विधानसभा में बाबू की नौकरी लगवाते हैं।