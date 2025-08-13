Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

‘खेल प्रमाण-पत्र वालों की लगवा देते हैं विधानसभा में बाबू की नौकरी’, झांसा देकर ऐंठे लाखों रुपए फिर दी ऐसी धमकी

दोनों आरोपी उसके गांव आए और खेल का प्रमाण पत्र व दस्तावेज देखने के बाद कहा कि नौकरी पक्का लगवा देंगे, लेकिन इसमें 9 लाख का खर्चा आएगा।

नागौर

Akshita Deora

Aug 13, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Crime: नागौर के सदर थाने में जयपुर निवासी दो जनों के खिलाफ विधानसभा में बाबू की नौकरी लगाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार गोगानाडा (सींगड़) निवासी रामसिंह राजपूत ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह जयपुर स्टेडियम में खेल की तैयारी कर रहा था। उस समय जयपुर निवासी रणवीरसिंह शेखावत पुत्र ओमसिंह राजपूत व राजकुमारसिंह तंवर उर्फ केशवसिंह पुत्र हेमराजसिंह तंवर से उसकी जान-पहचान हुई और दोनों ने उसे कहा कि जिसके पास खेल का प्रमाण पत्र है, उनको हम विधानसभा में बाबू की नौकरी लगवाते हैं।

वह बेरोजगार होने के कारण नौकरी की तलाश में था और उनके झांसे में आ गया। इसके बाद दोनों आरोपी उसके गांव आए और खेल का प्रमाण पत्र व दस्तावेज देखने के बाद कहा कि नौकरी पक्का लगवा देंगे, लेकिन इसमें 9 लाख का खर्चा आएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सेना की नौकरी छोड़कर जीने लगा लग्जरी लाइफ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमता; अब खुला अमीर बनने का असली राज
जयपुर
Godhuram-Bishnoi-and-Devi-5

आरोपियों ने 6 मार्च 2022 को उससे 2.87 लाख रुपए लिए और उसके बाद जयपुर जाकर कहा कि उन्होंने फार्म भर दिया है और 23 मार्च 2022 को विधानसभा नाम का एक लेटर वाट्सएप पर भेजा, जिसमें क्लर्क की पोस्ट विधानसभा लिखा हुआ था। इसके बाद दो खाली चेक व 500 रुपए का खाली स्टांप मंगवाया। इसके बाद लगातार जल्द ही नौकरी लगाने का झांसा देते हुए कुल 9 लाख रुपए ले लिए।

अब आरोपियों ने साफ कह दिया कि कोई नौकरी नहीं लगेगी और न रुपए वापस मिलेंगे। तुम्हारे जैसे कई लोग चक्कर काट रहे हैं, यदि ज्यादा होशियारी व कोई मुकदमेबाजी की तो तुम्हारे खाली चेकों में अपनी मर्जी अनुसार राशि भरकर और स्टांप पर अपनी मर्जी अनुसार लिखा-पढी करके तुम्हारे विरूद्ध ही मुकदमा करके फंसा देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

ये भी पढ़ें

दूसरे युवक के संपर्क में आने से नाराज प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग
चित्तौड़गढ़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / ‘खेल प्रमाण-पत्र वालों की लगवा देते हैं विधानसभा में बाबू की नौकरी’, झांसा देकर ऐंठे लाखों रुपए फिर दी ऐसी धमकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.