‘खेल प्रमाण-पत्र वालों की लगवा देते हैं विधानसभा में बाबू की नौकरी’, झांसा देकर ऐंठे लाखों रुपए फिर दी ऐसी धमकी

Rajasthan Crime: नागौर के सदर थाने में जयपुर निवासी दो जनों के खिलाफ विधानसभा में बाबू की नौकरी लगाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार गोगानाडा (सींगड़) निवासी रामसिंह राजपूत ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह जयपुर स्टेडियम में खेल की तैयारी कर रहा था। उस समय जयपुर निवासी रणवीरसिंह शेखावत पुत्र ओमसिंह राजपूत व राजकुमारसिंह तंवर उर्फ केशवसिंह पुत्र हेमराजसिंह तंवर से उसकी जान-पहचान हुई और दोनों ने उसे कहा कि जिसके पास खेल का प्रमाण पत्र है, उनको हम विधानसभा में बाबू की नौकरी लगवाते हैं।
वह बेरोजगार होने के कारण नौकरी की तलाश में था और उनके झांसे में आ गया। इसके बाद दोनों आरोपी उसके गांव आए और खेल का प्रमाण पत्र व दस्तावेज देखने के बाद कहा कि नौकरी पक्का लगवा देंगे, लेकिन इसमें 9 लाख का खर्चा आएगा।
आरोपियों ने 6 मार्च 2022 को उससे 2.87 लाख रुपए लिए और उसके बाद जयपुर जाकर कहा कि उन्होंने फार्म भर दिया है और 23 मार्च 2022 को विधानसभा नाम का एक लेटर वाट्सएप पर भेजा, जिसमें क्लर्क की पोस्ट विधानसभा लिखा हुआ था। इसके बाद दो खाली चेक व 500 रुपए का खाली स्टांप मंगवाया। इसके बाद लगातार जल्द ही नौकरी लगाने का झांसा देते हुए कुल 9 लाख रुपए ले लिए।
अब आरोपियों ने साफ कह दिया कि कोई नौकरी नहीं लगेगी और न रुपए वापस मिलेंगे। तुम्हारे जैसे कई लोग चक्कर काट रहे हैं, यदि ज्यादा होशियारी व कोई मुकदमेबाजी की तो तुम्हारे खाली चेकों में अपनी मर्जी अनुसार राशि भरकर और स्टांप पर अपनी मर्जी अनुसार लिखा-पढी करके तुम्हारे विरूद्ध ही मुकदमा करके फंसा देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।