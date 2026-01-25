25 जनवरी 2026,

रविवार

नागौर

Nagaur Crime: गणतंत्र दिवस से पहले नागौर में मची सनसनी, 9550 KG अवैध विस्फोटक सामग्री मिली, एक गिरफ्तार

अवैध विस्फोटक सामग्री की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हरसौर गांव के एक मकान से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की।

नागौर

Rakesh Mishra

Jan 25, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

नागौर। गणतंत्र दिवस से पहले जिले में अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर हरसौर गांव में एक खेत पर बने मकान से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री, 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएसटी नागौर और थांवला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की।

यह सामान भी मिला

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि मकान की तलाशी के दौरान कुल 187 कट्टों में रखा करीब 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इसके अलावा 9 कार्टन डेटोनेटर, 12 कार्टन और 15 बंडल नीली बत्ती वायर, 12 कार्टन और 5 बंडल लाल बत्ती वायर, 5 कार्टन बड़े गुल्ले, 25 कार्टन छोटे गुल्ले, 10 कार्टन और 1 कट्टा डेटोनेटर, 1 लकड़ी का कार्टन और 6 पैकेट एपी एसओडी विस्फोटक सामग्री बरामद की।

करीम खान गिरफ्तार

इस मामले में आरोपी हरसौर निवासी सुल्तान खान देशवाली (58) पुत्र करीम खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी विस्फोटक अधिनियम से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। वर्ष 2014 में थाना थांवला, 2017 में थाना पादूकलां और 2020 में थाना चौपासनी अलवर में विस्फोटक अधिनियम के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur Crime: गणतंत्र दिवस से पहले नागौर में मची सनसनी, 9550 KG अवैध विस्फोटक सामग्री मिली, एक गिरफ्तार

