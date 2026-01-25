Nagaur Crime: गणतंत्र दिवस से पहले नागौर में मची सनसनी, 9550 KG अवैध विस्फोटक सामग्री मिली, एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि मकान की तलाशी के दौरान कुल 187 कट्टों में रखा करीब 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इसके अलावा 9 कार्टन डेटोनेटर, 12 कार्टन और 15 बंडल नीली बत्ती वायर, 12 कार्टन और 5 बंडल लाल बत्ती वायर, 5 कार्टन बड़े गुल्ले, 25 कार्टन छोटे गुल्ले, 10 कार्टन और 1 कट्टा डेटोनेटर, 1 लकड़ी का कार्टन और 6 पैकेट एपी एसओडी विस्फोटक सामग्री बरामद की।