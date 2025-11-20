दर्दनाक हादसा : कार के बोनट में फंसी बाइक, दंपती व 7 वर्षीय बेटे की मौत

फोटो पत्रिका
मेड़ता सिटी (नागौर)। नेशनल हाईवे संख्या-58 बिचपुड़ी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती और 7 साल के मासूम बेटे को चपेट में ले लिया। आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार परिवार के तीनों सदस्यों की मौत हो गई। हादसे के दौरान तेज रफ्तार कार के बोनेट में बाइक फंस गई।
पुलिस के अनुसार दूगौर की ढाणी निवासी श्रवणराम विश्नोई अपनी पत्नी और बेटे के साथ रेण गांव से अपनी ढाणी लौट रहा था। इस दौरान बिचपुड़ी पहुंचने से करीब आधा किमी पहले होटल के पास एक कार ने ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कार के बोनट में बाइक फंस गई।
दंपती और उनका मासूम पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में श्रवणराम (50) पुत्र जीवनाराम, शारदा (45) और 7 साल के बेटे विजय की मौत हो गई। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेड़ता उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है।
बाइक को टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस वाहन के नंबर से चालक का पता लगाने में जुटी है। वहीं जयपुर रहने वाले मृतक के दोनों भाइयों के आने के बाद पोस्टमार्टम और रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई होगी।
