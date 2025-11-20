दर्दनाक हादसा : कार के बोनट में फंसी बाइक, दंपती व 7 वर्षीय बेटे की मौत

पुलिस के अनुसार दूगौर की ढाणी निवासी श्रवणराम विश्नोई अपनी पत्नी और बेटे के साथ रेण गांव से अपनी ढाणी लौट रहा था। इस दौरान बिचपुड़ी पहुंचने से करीब आधा किमी पहले होटल के पास एक कार ने ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कार के बोनट में बाइक फंस गई।