सांसद बेनीवाल के नेतृत्व में रेल मंत्री से मिला मेड़ता के किसानों का प्रतिनिधि मंडल

नागौर. दिल्ली स्थित रेल भवन में शुक्रवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेलवे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और नागौर जिले व नागौर संसदीय क्षेत्र के साथ राजस्थान में ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ाने की मांग की।
मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री से मिलकर सांसद ने बताया कि मेड़ता व रियां तहसील के गांवों में अवाप्त होने वाली भूमि का अजमेर जिले के गांवों की तुलना में अत्यंत कम मुआवजा मिल रहा है। ऐसे में नागौर जिले के किसानों को न्यूनतम 20 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा व पुनर्वास के लिए अन्य पैकेज दिया जाए। सांसद ने बताया कि मेड़ता - पुष्कर तथा मेड़ता - रास की प्रस्तावित रेल लाइन के रूट में रखी जा रही तकनीकी त्रुटि व राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रेलवे लाइन के उस नक्शे को बदला जा रहा है, जो खुद रेल मंत्री ने अपने सोशल हैंडल पर साझा किया। इस पर मंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश देकर एक कमेटी बनाकर अवाप्ति से प्रभावित होने वाले किसानों के साथ वार्ता कर मामले में उचित निस्तारण व त्रुटि सुधार करवाने के निर्देश दिए। इस परियोजना में 20 लाख रुपए न्यूनतम मुआवजा देने की मांग रखी।
नागौर से दिल्ली की चले नियमित ट्रेन
सांसद ने बीकानेर से नागौर होते हुए दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नियमित संचालन करने की मांग रखी। इसके साथ मकराना, लाडनूं, कुचामन सिटी, नावां, छोटी खाटू, बड़ी खाटू तथा मारवाड़मूण्डवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित करने व कुचामन स्टेशन पर शीघ्रता से एफओबी बनाने व एस्केलेटर लगाने की मांग रखी।
इन ट्रेनों का हो विस्तार
सांसद ने रेल मंत्री से दादर-भगत की कोठी चलने वाले ट्रेन का मेड़ता, मकराना, कुचामन, नावां होते हुए जयपुर तक विस्तार करने, जोधपुर -अहमदाबाद के मध्य चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का मेड़ता, नागौर होते हुए बीकानेर तक विस्तार करने व बीकानेर से नागौर, मेड़ता, डेगाना, कुचामन होते हुए जयपुर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रखी। रेल मंत्री ने सांसद के प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए किसानों और क्षेत्र के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। संबंधित रेल मंडलों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।
रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य में अनियमिता की जानकारी दी
सांसद बेनीवाल ने मंत्री को नागौर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना में हुए कार्यों में बरती गई अनियमितता की जानकारी देते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग की। सांसद ने बताया कि अधिकारियों ने पट्टियों की छत उतारे बिना ही उसके पर आरसीसी की छत बना दी। पत्रिका की ओर से उजागर किए गए मामलों को सांसद ने मंत्री के समक्ष रखा। रेलवे पार्सल पोर्टरों की भर्ती में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने की भी मांग रखी।
रिंगस - खाटू श्यामजी रेलवे लाइन में भूमि अधिग्रहण से असंतुष्ट किसानों को भी मिलवाया
सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीकर जिले के एक प्रतिनिधिमंडल को भी रेल मंत्री से मिलवाया। प्रतिनिधिमंडल ने रिंगस से खाटू श्याम जी तक प्रस्तावित रेलवे लाइन में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अपनाई जा रही मनमर्जी को रुकवाने व निर्धारित रूट से ही रेलवे लाइन निकलवाने की मांग रखी। मंत्री ने का मामले में सकारात्मक कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया।
इन ट्रेनों के ठहराव की रखी मांग
सांसद ने जोधपुर -भोपाल एक्सप्रेस का जोगिमगरा रेलवे स्टेशन, जोधपुर -भटिंडा तथा लीलण एक्सप्रेस का खजवाना स्टेशन पर, बाड़मेर -ऋषिकेश व जम्मू तवी का मारवाड़मूण्डवा स्टेशन, बीकानेर -पुरी तथा जोधपुर -मनारगुड़ी एक्सप्रेस का कुचामन व जोधपुर -दिल्ली सराय रोहिल्ला तथा भगत की कोठी -कामाख्या एक्सप्रेस का बड़ी खाटू व मंडोर एक्सप्रेस का नावां स्टेशन पर ठहराव की मांग रखी।
सांसद ने मंत्री के समक्ष नागौर - जायल - डीडवाना व डीडवाना - कुचामन रेलवे लाइन का सर्व प्रस्तावित करने की मांग दोहराई व नागौर से फलोदी तक रेलवे लाइन के सर्वे कार्य को जल्द से जल्द करवाने तथा पूर्व में पीपाड़ - भोपालगढ़ - आसोप संखवास - मूण्डवा मार्ग पर हुए सर्वाधिक को वापिस करवाने की बात भी कही।