सांसद बेनीवाल के नेतृत्व में रेल मंत्री से मिला मेड़ता के किसानों का प्रतिनिधि मंडल

मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री से मिलकर सांसद ने बताया कि मेड़ता व रियां तहसील के गांवों में अवाप्त होने वाली भूमि का अजमेर जिले के गांवों की तुलना में अत्यंत कम मुआवजा मिल रहा है। ऐसे में नागौर जिले के किसानों को न्यूनतम 20 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा व पुनर्वास के लिए अन्य पैकेज दिया जाए। सांसद ने बताया कि मेड़ता - पुष्कर तथा मेड़ता - रास की प्रस्तावित रेल लाइन के रूट में रखी जा रही तकनीकी त्रुटि व राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रेलवे लाइन के उस नक्शे को बदला जा रहा है, जो खुद रेल मंत्री ने अपने सोशल हैंडल पर साझा किया। इस पर मंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश देकर एक कमेटी बनाकर अवाप्ति से प्रभावित होने वाले किसानों के साथ वार्ता कर मामले में उचित निस्तारण व त्रुटि सुधार करवाने के निर्देश दिए। इस परियोजना में 20 लाख रुपए न्यूनतम मुआवजा देने की मांग रखी।