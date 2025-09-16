सूरीश्वर महाराज के अभिनंदन कार्यक्रम में नागौर पहुंचे एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, हुआ शानदार ड्रोन शो

Felicitation Ceremony Of Vijay Nityananda Maharaj: राजस्थान के नागौर शहर में स्थित नौ छतरियां दादाबाड़ी में जैन संत विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज के सम्मान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
यह आयोजन संत को पद्मश्री पुरस्कार मिलने की खुशी में रखा गया जिसमें देशभर से श्रद्धालु और गणमान्य लोग पहुंचे।
समारोह की शुरुआत जैन आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों से हुई।
इस विशेष अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कार्यक्रम के दूसरे दिन भक्ति संध्या और एक अनोखा ड्रोन शो आयोजित किया गया।
ड्रोन के माध्यम से जैन धर्म की श्रेष्ठता और सूरीश्वर महाराज के जीवन का सुंदर चित्रण किया गया।
कार्यक्रम की विशेष शोभा बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और टीवी शो 'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली। दोनों ने मंच पर पहुंचकर संत से आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं से संवाद किया।
रूपाली ने नमोकार मंत्र गाया और नागौर की धरती को नमन किया।
16 सितंबर को कार्यक्रम का अंतिम दिन है, जिसमें भव्य सम्मान समारोह आयोजित होगा।
भव्य सम्मान समारोह के लिए आयोजन स्थल पर दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का प्रतिरूप तैयार किया गया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।