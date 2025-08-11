मानासर आरओबी का निरीक्षण करने के बाद बोले सांसद बेनीवाल – भाजपा नेताओं आंखें मूंदी, खतरनाक मोड़ हटवाएंगे

नागौर. शहर के मानासर फाटक पर आरओबी के ऊपर करीब सवा महीने पहले हुए गड्ढ़े को ठीक नहीं करने व बार-बार होते हादसों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार शाम को आरओबी का निरीक्षण किया। उनके साथ एनएच के एक्सईएन दीपक परिहार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं शहरवासी मौजूद रहे।
सांसद ने आरओबी की आरसीसी टूटने से हुए छेद को देखने के बाद मानासर की तरफ आरओबी के मुहाने पर बने बड़ेगड्ढ़े को भी देखा। एक्सईएन परिहार को दो दिन में गड्ढ़े भरवाने के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि सर्विस रोड पूरी तरह टूट चुकी है, बारिश में पानी भर जाता है। आरओबी के नीचे निर्माण के समय का मलबा पड़ा है, जिससे गंदगी पसरी हुई। इस पर सांसद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा नगर परिषद अधिकारियों से बात कर मलबा हटवाकर सफाई करवाएंगे।
बेनीवाल ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में जल्द ही केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर दिल्ली से टीम भिजवाएंगे और आरओबी के संबंध में फाइनल निर्णय किया जाएगा। क्षतिग्रस्त भाग के साथ जो खतरनाक मोड़ हैं, उन्हें सुधरवाने का प्रयास करेंगे। निर्माण में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कठोर कार्रवाई करवाएंगे। उन्होंने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करवाने की बात भी कही।
भाजपा नेताओं पर लगाया आरोप
सांसद ने कहा कि भाजपा के नेता इस पुल के ऊपर व नीचे से निकलते हैं, लेकिन एक महीने से जनता परेशान हो रही है, इसके बावजूद इस तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी वे शहर के विकास के लिए प्रयास करके दिल्ली से कोई काम स्वीकृत करवाते हैं तो ऐसे नेता बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन उनका प्रयास रहेगा कि शहर का सौंदर्यकरण हो।
सुनी लोगों की समस्याएं
सांसद ने शनिवार व रविवार को नागौर स्थित आवास पर जन सुनवाई कर नागौर व डीडवाना -कुचामन जिले सहित राजस्थान के अन्य जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी के साथ आए डीडवाना - कुचामन जिले के नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बेनीवाल ने कई गांवों में विकास से जुड़े कार्यों पर चर्चा की।
खुलासा नहीं होने से चोरों के हौसले
बेनीवाल ने कहा नागौर जिले में चोरी के कई मामलों का खुलासा नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें सदर थाने के जिंदास गांव में हुई चोरी के मामले में जायल क्षेत्र के ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर खुलासा करवाने की मांग की। बेनीवाल ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर विशेष टीम का गठन कर चोरी का खुलासा करवाने व अन्य मामलों में थाने वार वस्तुस्थिति का खुलासा करवाने को कहा।