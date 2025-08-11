मानासर आरओबी का निरीक्षण करने के बाद बोले सांसद बेनीवाल – भाजपा नेताओं आंखें मूंदी, खतरनाक मोड़ हटवाएंगे

सांसद ने आरओबी की आरसीसी टूटने से हुए छेद को देखने के बाद मानासर की तरफ आरओबी के मुहाने पर बने बड़ेगड्ढ़े को भी देखा। एक्सईएन परिहार को दो दिन में गड्ढ़े भरवाने के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि सर्विस रोड पूरी तरह टूट चुकी है, बारिश में पानी भर जाता है। आरओबी के नीचे निर्माण के समय का मलबा पड़ा है, जिससे गंदगी पसरी हुई। इस पर सांसद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा नगर परिषद अधिकारियों से बात कर मलबा हटवाकर सफाई करवाएंगे।