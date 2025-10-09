नागौर के पादूकलां थाने का एएसआई 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की ओर से पादूकलां थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करने एवं परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी की ओर से 8 अक्टूबर को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया, जिसमें एएसआई ने पहले 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी, लेकिन परिवादी कुछ कम करने को कहा तो उसने रिश्वत राशि उसकी इच्छानुसार देने की बात कही। इसके बाद एसीबी रेंज अजमेर के पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के सुपरवीजन में नागौर एसीबी चौकी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी के नेतृत्व में गुरुवार को मय ट्रेप दल के कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई सुखराम को परिवादी से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।