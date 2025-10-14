थ्रेशर मशीन की टक्कर से बाइक सवार युवक का पैर कटा, दो अन्य गंभीर घायल

नागौर। लाडनूं कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर शाम को सडक़ हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर से जुड़ी थ्रेशर मशीन ने सामने से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार एक युवक का पैर कटकर अलग हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर तीनों को हायर सेंटर रैफर कर दिया।