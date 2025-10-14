थ्रेशर मशीन की टक्कर से बाइक सवार युवक का पैर कटा, दो अन्य गंभीर घायल

फोटो पत्रिका
नागौर। लाडनूं कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर शाम को सडक़ हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर से जुड़ी थ्रेशर मशीन ने सामने से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार एक युवक का पैर कटकर अलग हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर तीनों को हायर सेंटर रैफर कर दिया।
पुलिस के अनुसार घायलों की पहचान प्रहलादराम पुत्र हिमताराम भार्गव, अमन भार्गव पुत्र खेताराम व निखिल भार्गव पुत्र अमन भार्गव निवासी पुराने बिजली घर के पास नागौर के रूप में हुई है। हादसे में घायल अमन का एक पैर कटकर अलग हो गया। जबकि अन्य दोनों भी गंभीर घायल हुए हैं।
बताया गया कि तीनों सुजानगढ़ से नागौर जा रहे थे। इस दौरान लाडनूं और निंबीजोधा के बीच हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त किए है। इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।
नागौर
राजस्थान न्यूज़
