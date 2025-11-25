शादी की खुशियां मातम में बदली; बहन की शादी के एक दिन पहले भाई की मौत, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस के अनुसार, अनुज नैण (17) निवासी इटावालाखा अपने मामा के पुत्र हरीश निवासी कालवा आथुनी की ढाणी के साथ शादी का सामना लेने बाइक पर कुचामन गए थे। वापस लौटते समय बेनीवालों की ढाणी के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनुज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हरीश गंभीर रूप से घायल हो गया।