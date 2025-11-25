Patrika LogoSwitch to English

नागौर

शादी की खुशियां मातम में बदली; बहन की शादी के एक दिन पहले भाई की मौत, परिवार में मचा कोहराम

कुचामन-कालवा रोड पर बेनीवालों की ढाणी के पास एक भीषण हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।

नागौर

image

kamlesh sharma

Nov 25, 2025

फोटो पत्रिका

मकराना (नागौर)। कुचामन-कालवा रोड पर बेनीवालों की ढाणी के पास एक भीषण हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। बहन की शादी से मात्र एक दिन पहले शादी का सामान लेने निकले दो युवकों की बाइक को सामने से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, अनुज नैण (17) निवासी इटावालाखा अपने मामा के पुत्र हरीश निवासी कालवा आथुनी की ढाणी के साथ शादी का सामना लेने बाइक पर कुचामन गए थे। वापस लौटते समय बेनीवालों की ढाणी के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनुज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हरीश गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय मकराना पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने अनुज नैण को मृत घोषित कर दिया। हरीश की हालात ज्यादा खराब होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया।

मृतक अनुज के घर में बहन की शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। बेटे की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया और खुशी का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

दर्दनाक हादसा: झूलते बिजली के तार की चपेट में आया किसान, गर्दन धड़ से अलग, मौके पर मौत
भीलवाड़ा
image

25 Nov 2025 02:55 pm

नागौर

राजस्थान न्यूज़

