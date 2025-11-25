शादी की खुशियां मातम में बदली; बहन की शादी के एक दिन पहले भाई की मौत, परिवार में मचा कोहराम

फोटो पत्रिका
मकराना (नागौर)। कुचामन-कालवा रोड पर बेनीवालों की ढाणी के पास एक भीषण हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। बहन की शादी से मात्र एक दिन पहले शादी का सामान लेने निकले दो युवकों की बाइक को सामने से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार, अनुज नैण (17) निवासी इटावालाखा अपने मामा के पुत्र हरीश निवासी कालवा आथुनी की ढाणी के साथ शादी का सामना लेने बाइक पर कुचामन गए थे। वापस लौटते समय बेनीवालों की ढाणी के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनुज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हरीश गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय मकराना पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने अनुज नैण को मृत घोषित कर दिया। हरीश की हालात ज्यादा खराब होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया।
मृतक अनुज के घर में बहन की शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। बेटे की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया और खुशी का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
