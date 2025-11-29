Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Nagaur Cold Wave Alert: दिसंबर की शुरुआत के साथ नागौर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

Nagaur Winter News: नागौर जिले में दिसंबर की शुरुआत इस बार कड़ाके की ठंड के साथ होने जा रही है।

नागौर

image

Anil Prajapat

Nov 29, 2025

cold-wave-alert

राजस्थान में सर्दी। फोटो: मदन मोहन मारवाल

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में दिसंबर की शुरुआत इस बार कड़ाके की ठंड के साथ होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार नागौर जिले में तापमान लगातार नीचे जा रहा है और हवा के रुख बदलने से ठिठुरन तेजी से बढ़ेगी। नागौर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दो-तीन दिन बाद हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का असर दिखेगा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी हवाएं तेजी से सक्रिय होने लगी हैं, जिसके चलते नागौर, डीडवाना और कुचामन क्षेत्र में बर्फीली हवाओं का असर और तेज होगा। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर से शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि शीतलहर की स्थिति 3 से 4 दिनों तक बनी रह सकती है। इस दौरान दिन का तापमान घटकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है।

मैदानी इलाके ज्यादा सर्द

शहर में सुबह-शाम तेज ठिठुरन महसूस की जा रही है। बाजारों में गर्म कपड़ों, टोपी की मांग बढऩे लगी है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव तापकर राहत ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में सर्दी का असर दिसंबर में काफी तेज होने की संभावना जताई गई है।

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर

खास बात यह है कि इस बार सर्दी का तेवर दिसबर की शुरूआत में ही बढ़ रहे है। आमतौर पर शीतलहर दिसंबर के मध्य या अंतिम सप्ताह में आती रही है। लेकिन सीजन की पहली शीतलहर दिसबर की शुरुआत में ही दस्तक दे रही है, जो मौसम के बदलते पैटर्न का संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और ठंडी हवाओं की तेज आवक से मैदानी इलाकों में सर्दी जल्दी बढ़ी है।

