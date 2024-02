नागौरी पान मैथी को जीआई टैग दिलाने के लिए कमेटी गठित, जानिए क्या होगा फायदा

Submitted by:

नागौरPublished: Feb 28, 2024 10:42:42 am

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन, जानकारी जुटाकर दाखिल करेगी आवेदन

- देश-विदेश में विशेष पहचान रखने वाली नागौरी पान मैथी को जीआई टैग दिलाने के लिए राजस्थान पत्रिका चला रहा है अभियान

Committee formed to get GI tag for Nagauri Pan Methi