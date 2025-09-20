जिले में दौड़ रही कंडम व अनफिट बाल वाहिनियां, हो रहे हादसे, जिम्मेदार बने मूकदर्शक

दो दिन पूर्व जिले के मेड़ता क्षेत्र में हुए हादसे में एक छात्रा की मौत के बावजूद जिम्मेदारों ने सबक लेने की बजाए उसमें लीपापोती शुरू कर दी। परिवहन विभाग की अधिकारियों के अनुसार जिले में करीब साढ़े 500 बाल वाहिनियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 100 से अधिक बिना फिटनेस व 75 से अधिक बिना परमिट दौड़ रही हैं। दर्जनों वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल पुराने हो चुके हैं, जिन्हें दूसरे जिलों में कंडम घोषित कर दिया, इसलिए यहां लाकर चलाया जा रहा है, जिनकी संचालकों ने आरसी भी रिन्युअल नहीं कर्रवाई है। सरकार ने बाल वाहिनियों के लिए नियम भले ही 100 बना रखे हो, लेकिन पालना 10 फीसदी भी नहीं हो रही है। ऐसे में आए दिन कंडम बाल वाहिनियों से हादसे होते हैं। ऐसे में नौनिहालों की जान जोखिम में डालकर संचालित की जा रही बाल वाहिनियों के खिलाफ परिवहन विभाग, पुलिस एवं शिक्षा विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने की जरुरत है।