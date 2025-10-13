Patrika LogoSwitch to English

नागौर

कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दौड़: 21 ने जताई दावेदारी, 6 नामों की सूची देंगे पर्यवेक्षक

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नया जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद, पांच दिन का दौरा कर जयपुर लौटे पर्यवेक्षक व सहयोगी पदाधिकारी

2 min read

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Oct 13, 2025

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नया जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नया जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद

नागौर. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नया जिला अध्यक्ष बनाने के लिए गत 7 अक्टूबर को नागौर जिले के दौरे पर आए एआईसीसी के पर्यवेक्षक शाकीर सनदी जिलेभर से फीडबैक लेने के बाद रविवार को जयपुर लौट गए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व को-ऑब्जर्वर मूलाराम भादू भी उनके साथ रहे। पिछले छह दिन में उन्होंने जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जिलाध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से सामूहिक एवं वन-टू-वन चर्चा कर फीडबैक लिया। इस दौरान जिलेभर से कुल 21 जनों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जताई। इनमें से कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर तथा दावेदारों की योग्यता एवं पार्टी के प्रति निष्ठावान, समर्पित व सक्षम व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पर्यवेक्षक सनदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाएगी, जो पार्टी की नींव को सशक्त बनाए और जिसमें सर्वसम्मति से नेतृत्व करने वाला नेता हो।

जिलाध्यक्ष पॉवरफुल होगा

यह पूछने पर कि आमतौर पर इस प्रकार की कसरत चुनावों में टिकट देने के लिए होती है, लेकिन आखिर में टिकट ऊपर से तय कर दिया जाता है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक फाइलों में दब जाता है, जिलाध्यक्ष के चुनाव में ऐसा तो नहीं होगा? इस पर सनदी ने कहा कि इस बार एआईसीसी चाहती है कि धरातल पर काम करने वाला कार्यकर्ता ही नेतृत्व करे। चाहे पार्टी की सरकार हो या नहीं, लेकिन जिलाध्यक्ष इतना पॉवरफुल होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को अहसास हो। उन्होंने कहा कि उनके पास 21 जनों के आवेदन आए हैं, जिनमें से छंटनी करके वे 22 को आयोजित होने वाली बैठक में हाईकमान के समक्ष सूची रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनके नाम का सुझाव दिया है, इसलिए वे कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को कोई न कोई जिम्मेदारी अवश्य मिले।

इन्होंने जताई दावेदारी

कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए वर्तमान कार्यकारी जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पीसीसी सचिव राघवेन्द्र मिर्धा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल भाटी, पूर्व प्रधान राजेन्द्र फिड़ौदा, सरपंच संघ के अध्यक्ष अशोक गोलिया, गोविन्द करण डागा, पूर्व जिला प्रमुख बिन्दू चौधरी, पूर्व पालिकाध्यक्ष रुस्तम प्रिंस, नेमाराम बेड़ा, लालाराम नायक, जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम सांगवा, राजेश सांगवा, सुखदेव भाटी, बस्तीराम, हेमाराम बेडा़, शमशेर खोखर, रुहान खान, राजेश रलिया, पूर्व प्रधान कैलाश मंडा व तिलोकराम रोज ने दावेदारी जताई है।

आवेदन में मांगी कई जानकारियां

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले कार्यकर्ता से तीन पेज का आवेदन पत्र भरवाया है, जिसमें उनसे व्यक्तिगत जानकारी के रूप में नाम-पते के साथ जाति, उप जाति, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, पेशा आदि की जानकारी मांगी है। इसके साथ पार्टी में अब तक संभाले गए पद-दायित्व, क्या सरकारी पद के लिए नामित किया, क्या कभी चुनाव लड़ा, क्या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, क्या कभी पार्टी की ओर से आयोजित किसी ट्रेनिंग कैम्प में हिस्सा लिया, क्या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के सदस्य रहे, क्या आपको कभी पार्टी से निष्कासित किया गया है या आपने पार्टी छोड़ी है, क्या आपके खिलाफ किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है, आदि सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इसके साथ अंत में यह भी पूछा गया है कि आप जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं।

Published on:

13 Oct 2025 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दौड़: 21 ने जताई दावेदारी, 6 नामों की सूची देंगे पर्यवेक्षक

नागौर

राजस्थान न्यूज़

