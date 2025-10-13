कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दौड़: 21 ने जताई दावेदारी, 6 नामों की सूची देंगे पर्यवेक्षक

नागौर. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नया जिला अध्यक्ष बनाने के लिए गत 7 अक्टूबर को नागौर जिले के दौरे पर आए एआईसीसी के पर्यवेक्षक शाकीर सनदी जिलेभर से फीडबैक लेने के बाद रविवार को जयपुर लौट गए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व को-ऑब्जर्वर मूलाराम भादू भी उनके साथ रहे। पिछले छह दिन में उन्होंने जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जिलाध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से सामूहिक एवं वन-टू-वन चर्चा कर फीडबैक लिया। इस दौरान जिलेभर से कुल 21 जनों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जताई। इनमें से कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर तथा दावेदारों की योग्यता एवं पार्टी के प्रति निष्ठावान, समर्पित व सक्षम व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पर्यवेक्षक सनदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाएगी, जो पार्टी की नींव को सशक्त बनाए और जिसमें सर्वसम्मति से नेतृत्व करने वाला नेता हो।