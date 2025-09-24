गोशाला के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं की बस पर बरसाई लाठियां, 14 जने गिरफ्तार

सदर थाने में बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र गुंसाईसर बड़ा निवासी बीरबलराम पुत्र हरकाराम जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि वे मंगलवार को बस में दर्शनार्थियों को लेकर गुंसाई जी महाराज के मंदिर जुंजाला दर्शन करके तेजाजी महाराज के मंदिर खरनान दर्शन करने गए व वहां से दर्शन करके वापस गांव जा रहे थे। खरनाल से रवाना होकर गोपाल कृष्ण गोशाला के मालिक कुशाल गिरी के यहां पहुंचे तो वहां पर वह बस से नीचे उत्तरा तथा बाकी सवारियां बस में बैठी चाय-नाश्ता कर रही थी। हर वर्ष की भांति वहां पर हम चन्दा की रसीद कटा रहे थे। हर वर्ष 51000 रुपए का गायों के लिए चंदा देते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे पास इतने रुपए नहीं थे, इसलिए 1550 रुपए की रसीद कटवाई, जिस पर वहां काम करने वाले कार्मिकों ने कहा कि कुशाल गिरी 1550 रुपए से नाराज हैं। 51000 रुपए की ही रसीद कटवानी पड़ेगी, जिस पर हमने निवेदन किया कि हम गोशाला में अपनी मर्जी से रसीद कटवाते हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, तभी गोशाला के कार्मिकों ने मुझे गालियां निकालते हए जोर से अपने कार्मिक श्रवण सेन को आवाज देकर कहा कि हथियार लेकर आओ सभी सबारियो को सबक सिखाते हैं। इसके बाद श्रवण सेन व अन्य करीब 20-25 कार्मिकों ने हाथों में तलवारें, लाठियां, लोहे के सरिये, गंडासे, जेईयां बगैरा लेकर आए व हमारी बस में जबरदस्ती घुस कर बस में बैठी औरतों को गालियां निकालते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा मारपीट करनी शुरू कर दी। औरतों के कपड़े फाड़ दिए और बस के शीशे तोड़ फोड़ कर तहस-नहस कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि बस में बैठी सवाारियों ने शोर मचाया तो बस में सवार मूलाराम, प्रहलाद, मेघाराम, रामाकिशन, शिवकुमार व अन्य लोगों ने बीच बचाव कर आरोपियों को बस से बाहर निकाला। मारपीट के दौरान नाबालिग सरिता पुत्री जगदीश के आंख व शरीर पर जगह-जगह चोटें आई। इसी प्रकार नाबालिग जशोदा पुत्री मनोज कुमार, शातिदेवी पत्नी भंवरलाल गोदारा के भी जगह-जगह चोटें आई व उसका हाथ पकड़ कर घसीट कर बस से नीचे गिरा दिया तथा लातों से मारपीट की। बस चालक बुलाराम मेघवाल ने बीच बचाब करने का प्रयास किया तो उसको भी जातिसूचक गालियां निकालकर अपमानित किया व मारपीट की। इसके बाद कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के थैले वगैरा से सामान लूट लिया। परिवादी आरोप लगाया कि गोशाला कर्मचारियों ने संचालक कुशाल गिरी के इशारे पर जानलेवा हमला कर संगीन वारदात को अंजाम दिया है।