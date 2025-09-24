Patrika LogoSwitch to English

नागौर

गोशाला के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं की बस पर बरसाई लाठियां, 14 जने गिरफ्तार

बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र से जुंजाला धाम और खरनाल तेजाजी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की बस पर लाठियों से हमला कर दिया। कर्मचारियों ने बस पर लाठियां बरसाकर कांच तोड़ दिए।

नागौर

Shyam Lal Choudhary

Sep 24, 2025

कर्मचारियों ने बस पर लाठियां बरसाकर कांच तोड़ दिए
नागौर. शहर के निकट जोधपुर रोड पर संचालित गोशाला के कर्मचारियों ने मंगलवार को बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र से जुंजाला धाम और खरनाल तेजाजी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की बस पर लाठियों से हमला कर दिया। कर्मचारियों ने बस पर लाठियां बरसाकर कांच तोड़ दिए।

अचानक हुए हमले से बस में सवार बच्चे व महिलाएं जोर-जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें बचाने के लिए चालक बस को भगाकर दूर ले गया। इसके बाद आगे चल रही दूसरी बस में सवार यात्री भी वापस आ गए और आक्रोशित श्रद्धालुओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गोशाला परिसर में धरना दे दिया। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस व आरएसी का जाप्ता मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए 14 जनों को हिरासत में लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी सदर थाने में कान पकडकऱ माफी मांगते दिखे।

पकड़े जाने के बाद आरोपी सदर थाने में कान पकडकऱ माफी मांगते दिखे।

उधर, घटना का वीडियो वायरल होते ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि गोशाला में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। एक बुजुर्ग महिला के चाय मांगने पर लाठियों की बौछार करना अमानवीय है।

रसीद कटवाने की बात को लेकर हुआ विवाद

सदर थाने में बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र गुंसाईसर बड़ा निवासी बीरबलराम पुत्र हरकाराम जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि वे मंगलवार को बस में दर्शनार्थियों को लेकर गुंसाई जी महाराज के मंदिर जुंजाला दर्शन करके तेजाजी महाराज के मंदिर खरनान दर्शन करने गए व वहां से दर्शन करके वापस गांव जा रहे थे। खरनाल से रवाना होकर गोपाल कृष्ण गोशाला के मालिक कुशाल गिरी के यहां पहुंचे तो वहां पर वह बस से नीचे उत्तरा तथा बाकी सवारियां बस में बैठी चाय-नाश्ता कर रही थी। हर वर्ष की भांति वहां पर हम चन्दा की रसीद कटा रहे थे। हर वर्ष 51000 रुपए का गायों के लिए चंदा देते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे पास इतने रुपए नहीं थे, इसलिए 1550 रुपए की रसीद कटवाई, जिस पर वहां काम करने वाले कार्मिकों ने कहा कि कुशाल गिरी 1550 रुपए से नाराज हैं। 51000 रुपए की ही रसीद कटवानी पड़ेगी, जिस पर हमने निवेदन किया कि हम गोशाला में अपनी मर्जी से रसीद कटवाते हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, तभी गोशाला के कार्मिकों ने मुझे गालियां निकालते हए जोर से अपने कार्मिक श्रवण सेन को आवाज देकर कहा कि हथियार लेकर आओ सभी सबारियो को सबक सिखाते हैं। इसके बाद श्रवण सेन व अन्य करीब 20-25 कार्मिकों ने हाथों में तलवारें, लाठियां, लोहे के सरिये, गंडासे, जेईयां बगैरा लेकर आए व हमारी बस में जबरदस्ती घुस कर बस में बैठी औरतों को गालियां निकालते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा मारपीट करनी शुरू कर दी। औरतों के कपड़े फाड़ दिए और बस के शीशे तोड़ फोड़ कर तहस-नहस कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि बस में बैठी सवाारियों ने शोर मचाया तो बस में सवार मूलाराम, प्रहलाद, मेघाराम, रामाकिशन, शिवकुमार व अन्य लोगों ने बीच बचाव कर आरोपियों को बस से बाहर निकाला। मारपीट के दौरान नाबालिग सरिता पुत्री जगदीश के आंख व शरीर पर जगह-जगह चोटें आई। इसी प्रकार नाबालिग जशोदा पुत्री मनोज कुमार, शातिदेवी पत्नी भंवरलाल गोदारा के भी जगह-जगह चोटें आई व उसका हाथ पकड़ कर घसीट कर बस से नीचे गिरा दिया तथा लातों से मारपीट की। बस चालक बुलाराम मेघवाल ने बीच बचाब करने का प्रयास किया तो उसको भी जातिसूचक गालियां निकालकर अपमानित किया व मारपीट की। इसके बाद कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के थैले वगैरा से सामान लूट लिया। परिवादी आरोप लगाया कि गोशाला कर्मचारियों ने संचालक कुशाल गिरी के इशारे पर जानलेवा हमला कर संगीन वारदात को अंजाम दिया है।

आक्रोशित श्रद्धालुओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गोशाला परिसर में धरना दे दिया

इनको किया गिरफ्तार

सदर थाने के एएसआई शिवराम मीणा ने बताया कि श्रद्धालुओं से मारपीट करने व बस पर हमला करने पर 14 जनों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसमें हनुमानगढ़ के गिलवाला निवासी सुनील पुत्र देवेन्द्र विश्नोई, रोल निवासी मुकेश पुत्र संग्रामसिंह, टोंक के नयाबास निवासी नितिश चौधरी पुत्र ओमप्रकाश, मेड़ता के कात्यासनी निवासी रिछपाल पुत्र रामस्वरूप जाट, डीडवाना के करटलाबास निवासी बनवारी लाल पुत्र नाथूराम मेघवाल, फतेहपुरा कला निवासी रविन्द्र कुमार पुत्र कालूराम यादव, जोधपुर के किंजरी निवासी चेतनराम पुत्र जगमालराम जाट, मकराना के कालवा निवासी अनिल पुत्र किशनाराम जाट, झुंझुनूं के टिचोली निवासी दिनेश पुत्र रणधीरसिंह जाट, चूरू के सुलकाणियां छोटा निवासी मनीष पूनिया पुत्र मनफूलसिंह, नागौर के भोजास निवासी दुर्गाराम पुत्र भगाराम जाट, इग्यासनी निवासी अशोक पुत्र शैतानरराम जाट, बीकानेर निवासी रामस्वरूप भुटिया पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत व ढींगसरा निवासी पप्पूराम पुत्र पूनाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है।

Published on:

24 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / गोशाला के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं की बस पर बरसाई लाठियां, 14 जने गिरफ्तार

