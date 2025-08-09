गायों के निवाले पर संकट: प्रदेश की 2500 गौशालाओं का 1120 करोड़ का अनुदान अटका

खींवसर(नागौर). सरकार की उदासीनता और लचर कार्यशैली ने गौशालाओं में पल रहे गौवंश के लिए संकट की घंटी बजा दी है। प्रदेश की कुल 2500 गौशाला में पल रहे 14 लाख गोवंश के अनुदान के करीब 1120 करोड़ रुपए नौ माह से अटके हुए हैं। इसी तरह नागौर जिले की 455 पंजीकृत गौशालाओं का पिछले नौ महीनों से 158 करोड़ रुपए का अनुदान अटका पड़ा है। यह राशि गौशालाओं के लिए जीवनरेखा है, लेकिन सरकार की शिथिलता ने गौवंश के निवाले पर तलवार लटका रखी है। गौशालाओं में चारा आपूर्ति करने वालों ने उधार देने से इनकार कर दिया है।