परिवार व समाज के साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द बने नशेड़ी, नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की मांग बढ़ी

हालांकि नशे के लिए चोरी करने वाले युवकों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई बार गिरफ्तार भी किया है, लेकिन वे नशे के इतने अधिक आदी हो गए हैं कि उन्हें थाने की हवालात या जेल में रखना भी मुश्किल हो रहा है। नशे के बिना वे बेसुध-से हो जाते हैं, जिन्हें समय पर उपचार नहीं मिले तो तबीयत ज्यादा खराब होने की आशंका भी रहती है, ऐसे में जिले में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की मांग तेज होने लगी है। नशेड़ी युवकों के परिजनों के साथ पुलिस अधिकारियों का भी यह कहना है कि यदि सरकार के स्तर पर जिले में नशा मुक्ति केन्द्र खुल जाए तो नशे के लिए चोरी करने वाले युवकों को गिरफ्तार करने के साथ उनको नशा छुड़वाने की दिशा में भी काम हो सकेगा और इसी से अपराधों में कमी लाई जा सकेगी।