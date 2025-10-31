देशभर से नागौर आए किन्नरों को पसंद आ रहे मारवाड़ी परिधान और गहने

स्थानीय बाजार में भी किन्नरों की बढ़ी आवाजाही से कपड़ा व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि किन्नर समाज को नागौर, जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र के परिधान बेहद पसंद आ रहे हैं। खासकर भारी गोटा-पत्ती, कढ़ाई और रंग-बिरंगे चुनरी-लहंगा उनकी पहली पसंद बने हुए हैं। एक दुकानदार ने बताया कि कई ग्राहक ऐसे हैं जो अपने राज्य लौटने से पहले स्थानीय परिधानों की दो-तीन ड्रेसें अतिरिक्त बनवाकर ले जा रहे हैं, ताकि भविष्य के आयोजनों में इन्हें पहन सकें। लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या सिलाई की है, सावों का सीजन होने से दर्जियों के पास समय कम है।ग्वालियर, उज्जैन, इंदोर सहित अन्य स्थानों से आईं किन्नर ने बताया कि राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में एक अलग ही शान है। खासकर राजपूती पोशाकें उन्हें खूब पसंद आ रही हैं। जब वह मंच पर इस पोशाक में जाती हैं, तो लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि यह मारवाड़ी पहनावा है। उन्होंने कहा कि यहां के परिधान न केवल सुंदर हैं बल्कि इनमें एक सांस्कृतिक गरिमा भी झलकती है।दूसरी ओर, टेलरों के पास ऑर्डर की भरमार है। कई टेलरों ने बताया कि एक सप्ताह से लगातार देर रात तक काम चल रहा है। कुछ टेलर तो ऑर्डर न ले पाने के कारण ग्राहकों को मना भी कर रहे हैं।