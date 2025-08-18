आस्था परवान पर : एमपी से रामदेवरा जाने वाले जातरुओं का सड़कों पर तांता

नागौर. भाद्रपद महीने में जैसलमेर जिले के रामदेवरा (रूणीचा धाम) में लगने वाले लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में दर्शनार्थ जाने वाले जातरुओं का इन दिनों नागौर जिले से गुजरने वाली सड़कों पर तांता लगा हुआ है। भादवा माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर दशमी तिथि तक रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला लगता है। यही कारण है कि मुख्य भीड़ द्वितीया से दशमी तक रहती है, लेकिन पिछले काफी वर्षों से भाद्रपद लगते ही जातरू रामदेवरा पहुंचना शुरू हो जाते हैं। मेला एक महीने चलता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए रामदेवरा पहुंचते हैं। यह यात्राएं न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि सामाजिक एकता और समरसता का भी प्रतीक हैं। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं।