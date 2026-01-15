प्रथम विश्व युद्ध से करगिल तक : शौर्य, बलिदान और परंपरा की धरती नागौर

नागौर. राजस्थान के हृदय स्थल में बसा नागौर जिला सिर्फ कृषि एवं खनिजों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना में भर्ती होकर देश के बलिदान देने में भी अग्रणी रहा है। यहां का लगभग हर गांव देशसेवा की मिसाल पेश करता है। शायद ही ऐसा कोई गांव होगा, जहां का कोई जवान सेना में नहीं है। जिले के कुछ गांव तो ऐसे हैं, जहां लगभग हर घर में एक सैनिक है। जिले के कई गांवों में लगी शहीदों की प्रतिमाएं आने वाली पीढिय़ों को बलिदान की प्रेरणा देती हैं। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर नागौर की यह सैन्य परंपरा देश के लिए गर्व का विषय है।