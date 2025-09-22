‘घूमर 2025’ : राजस्थानी संस्कृति, स्वाद और घूमर की ताल पर थिरक उठा लंदन

अब तक 1300 विद्यालयों को दे चुके सहयोगसंयोजक राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके का इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत देश के उन बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाना था, जो संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं। देश के राजकीय विद्यालयों में पढऩे वाले होनहार बच्चों के सपनों को साकार करने के साथ-साथ सरकारी पाठशालाओं को भी संसाधन मुहैया करवाते हैं, ताकि आधुनिकता की दौड़ में गरीब तबका पिछड़ न जाए। इस कार्यक्रम के जरिए जुटाई गई सहायता राशि इन बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से अब तक करीब 1300 राजकीय विद्यालयों का सहयोग किया जा चुका है, जिनमें से 50 से अधिक विद्यालय लगातार जुड़े हैं। इस मौके पर दानदाताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉ. रामचंद्र घासल, बबिता चाहर, बिंदु चौधरी, राजेंद्र कडवासरा, अमित कुमार प्रमुख थे।