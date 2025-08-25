Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 7 घंटे मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड; याद आई 1996 की बाढ़

Nagaur Heavy Rain: राजस्थान के नागौर जिले में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नागौर शहर में सात घंटे में 7 इंच पानी बरसा।

नागौर

Anil Prajapat

Aug 25, 2025

Nagaur-heavy-rain
Play video
सड़क पर भरा बारिश का पानी। फोटो: पत्रिका

Nagaur Heavy Rain: राजस्थान के नागौर जिले में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नागौर शहर में सात घंटे में 7 इंच पानी बरसा। एक दिन में लगातार हुई तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं और मकानों में तीन से चार फीट तक पानी भरने से शहरवासियों को परेशानी उठानी पड़ी।

लोगों ने 1996 व 1975 में आई बाढ़ को याद किया। ब्रह्मपुरी में रहने वाले बुजुर्गों ने बताया कि 1996 की बाढ़ में भी इतना पानी नहीं आया। 1975 में हुई बारिश के दौरान मकानों में दो-दो फीट पानी भरा था, यही हालात अब हुए हैं।

ये भी पढ़ें

School Holiday: राजस्थान के 16 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर सहित इन 19 जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी
जयपुर
School-Holiday

एक दर्जन मकान ढह गए

करीब सात घंटे तक लगातार तेज बारिश होने से रविवार को शहर में एक दर्जन पुराने व जर्जर मकान ढह गए, जिससे दो लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। शहर के निचले इलाकों में भरे पानी को निकालने के लिए पूरे दिन प्रशासन व नगर परिषद की टीमें लगी रहीं। बेघर हुए लोगों के लिए प्रशासन ने टाउन हॉल, रैन बसेरा व विधि कॉलेज में ठहरने की व्यवस्था की है।

प्रशासन व नगर परिषद की टीमें दिनभर राहत पहुंचाने में जुटी रही

जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गोविन्दसिंह भींचर ने टीम के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पानी निकासी की व्यवस्था करवाई। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की। आयुक्त ने बताया कि सर्किट हाउस के पीछे व व्यास कॉलोनी रैन बसेरों के साथ टाउन हॉल व विधि कॉलेज में लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई।

कॉलोनियों में भरे पानी को निकालने के लिए सात जेसीबी तथा सफाई कर्मियों की टीमें लगाई गई है। हनुमान बाग के पास कच्ची बस्ती में बसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर तहसीलदार नरसिंह टाक के नेतृत्व में विधि कॉलेज में शिफ्ट किया।

दो दिन स्कूलों की छुट्टी

जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला कलक्टर ने स्कूलों, कोचिंग संस्थानों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में दो दिन अवकाश घोषित कर दिया है। 25 और 26 अगस्त को सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

शहर के तालाब लबालब

मूसलाधार बारिश से शहर के तालाब भी पूरी तरह भर गए। बख्तासागर, समस, गिनाणी, प्रतापसागर व जड़ा तालाब के साथ चेनार का शक्कर तालाब पानी से लबालब भर गए। बख्तासागर तालाब परिसर में बने पार्क में भी सात से आठ फीट पानी भर गया और घाट व छतरियां पानी में डूब गए।

वर्ष 2006 में आया था इतना ही पानी

इसी प्रकार समस तालाब भरकर पानी कॉलेज की तरफ निकलने लगा। शक्कर तालाब में सुरक्षा दीवार के ऊपर तक पानी भर गया। स्थानीय समाजसेवी लोकेश टाक ने बताया कि शक्कर तालाब पूरा भर गया है अब और बारिश आते ही बाढ़ के हालात हो जाएंगे। वर्ष 2006 में इतना ही पानी आया था।

नागौर में 24 घंटे में 199 एमएम बारिश

नागौर शहर में रविवार सुबह 8 से शाम पांच बजे तक जहां 173 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं शनिवार शाम 5 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे में 199 मिलीमीटर यानी 7.83 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई।

निचले इलाकों में भरा पानी, कॉलेज मैदान बना तालाब

नागौर शहर में शनिवार शाम से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। रविवार सुबह आठ बजे मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया, जो करीब तीन घंटे तक चला। 11 बजे तक लगातार तेज बारिश होने से शहर पानी-पानी हो गया। महिला कॉलेज मैदान में चार से पांच फीट पानी भरने से कॉलेज भवन में पानी चला गया। कॉलेज रोड व बीकानेर रोड पर एक-एक फीट से अधिक पानी भरने से डिवाइडर के ऊपर से पानी निकलने लगा।

शिवबाड़ी क्षेत्र में तीन से चार फीट तक पानी भर गया, जिससे शिवबाड़ी से कुम्हारी दरवाजा की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों के घरों में भी पानी भर गया। इसी प्रकार बी रोड, लौहारपुरा, नया दरवाजा, कृषि मंडी तिराहा, दिल्ली दरवाजा, मूण्डवा चौराहा सहित अन्य क्षेत्रों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी का भराव हो गया है। जेएलएन अस्पताल के भूतल परिसर में पानी भर गया।

जानें: ​नागौर जिले में कहां कितनी बारिश हुई

तहसीलशनिवार शाम 5 से रविवार शाम 5 बजे तक (मिमी)इस वर्ष अब तक (मिमी)
नागौर199616
मूण्डवा88474
खींवसर114604
जायल146475
डेह155539
मेड़ता96721
रियांबड़ी64694
डेगाना100759
सांजू39496

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मानसून मेहरबान, एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध फिर हुआ ओवरफ्लो, चली 6 इंच की चादर
दौसा
Morel-Dam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 12:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 7 घंटे मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड; याद आई 1996 की बाढ़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.