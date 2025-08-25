Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 7 घंटे मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड; याद आई 1996 की बाढ़

नागौर शहर में शनिवार शाम से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। रविवार सुबह आठ बजे मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया, जो करीब तीन घंटे तक चला। 11 बजे तक लगातार तेज बारिश होने से शहर पानी-पानी हो गया। महिला कॉलेज मैदान में चार से पांच फीट पानी भरने से कॉलेज भवन में पानी चला गया। कॉलेज रोड व बीकानेर रोड पर एक-एक फीट से अधिक पानी भरने से डिवाइडर के ऊपर से पानी निकलने लगा।