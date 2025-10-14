Rajasthan : मकान मालिक ने इस तकनीक से पुराने मकान को ही पांच फीट ऊंचा उठा दिया, इतना आया खर्चा

मुख्य गवांई चौक के पास स्थित लगभग 1500 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले इस दो मंजिला रहवासी भवन को हाइड्रोलिक जैक और ट्रेक की मदद से पांच फीट ऊंचा किया गया। यह प्रक्रिया लगभग एक महीने से अधिक समय तक चली, इस प्रक्रिया में भवन मालिक को करीब 15 लाख रुपए का खर्च आया है। भवन के मालिक धन्नालाल सहल ने बताया कि उन्होंने करीब 22 साल पहले यह भवन बनवाया था। जब कस्बे में नया मार्ग बना तब से यहां जलभराव की समस्या होने लगी। बारिश के दौरान मकान में पानी भर जाता था। इस समस्या के निराकरण के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया।