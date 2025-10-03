दूदू से सांसद हनुमान बेनीवाल के पास न्याय मांगने नागौर आए सैकड़ों लोग, मृतक की बेटी बोली – कहीं नहीं मिला न्याय

नागौर. प्रदेश की राजधानी जयपुर से सटे दूदू के धमाणा में करीब पौने दो माह पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक बजरंगलाल कस्वा की बेटी में प्रियंका कस्वा सहित सैकड़ों लोग नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से न्याय मांगने पहुंचे। प्रियंका ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों से लेकर सरकार के मंत्रियों तक न्याय मांगने पहुंची, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए आत्मदाह का निर्णय लिया, लेकिन सांसद हनुमान बेनीवाल ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, इसलिए गुरुवार को परिजनों व ग्रामीणों के साथ सांसद से मिलने नागौर आए। प्रियंका ने बताया कि वह न्याय के लिए दर-दर भटकी, दूदू थाने में न्याय मांगने गई तो मुझे पुलिस अधिकारियों ने अपमानित किया, मेरे पूरे परिवार को रोड पर खड़ा कर दिया। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों से बात की है और पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने के लिए यदि धरने पर बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे, लेकिन जो भी आरोपी है, उसे सलाखों के पीछे भेजेंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो।