दूदू से सांसद हनुमान बेनीवाल के पास न्याय मांगने नागौर आए सैकड़ों लोग, मृतक की बेटी बोली – कहीं नहीं मिला न्याय

नागौर. प्रदेश की राजधानी जयपुर से सटे दूदू के धमाणा में करीब पौने दो माह पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक बजरंगलाल कस्वा की बेटी में प्रियंका कस्वा सहित सैकड़ों लोग नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से न्याय मांगने पहुंचे। प्रियंका ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों से लेकर सरकार के मंत्रियों तक न्याय मांगने पहुंची, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए आत्मदाह का निर्णय लिया, लेकिन सांसद हनुमान बेनीवाल ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, इसलिए गुरुवार को परिजनों व ग्रामीणों के साथ सांसद से मिलने नागौर आए। प्रियंका ने बताया कि वह न्याय के लिए दर-दर भटकी, दूदू थाने में न्याय मांगने गई तो मुझे पुलिस अधिकारियों ने अपमानित किया, मेरे पूरे परिवार को रोड पर खड़ा कर दिया। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों से बात की है और पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने के लिए यदि धरने पर बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे, लेकिन जो भी आरोपी है, उसे सलाखों के पीछे भेजेंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो।
नागौर को मिले दो साल से अटके 9 करोड़
सांसद हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में डीएमएफटी फंड के 100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जिले भर में विकास कार्यों के लिए करवाई थी, जिनमें से करीब 91 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद काम भी हो गए, लेकिन अक्टूबर 2023 में आयोजित डीएमएफटी की बैठक में स्वीकृत करीब 9 करोड़ रुपए सरकार बदलने के कारण अटका दिए गए, जिनके लिए करीब दो साल तक संघर्ष करके अब वित्तीय स्वीकृत जारी करवाई है। जिलेभर की स्कूलों व चिकित्सालयों के साथ अन्य विकास कार्यों के लिए दो साल पहले जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृति के बाद गुरुवार, एक अक्टूबर जिला कलक्टर ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी।
प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतरी
सांसद बेनीवाल ने सकरारी अस्पताल में नि:शुल्क दी गई कफ सिरप पीने से हुई बच्चे की मौत को लेकर कहा कि जिस दवा को छह महीने पहले बैन कर दिया गया था, उसे मरीजों को देना चिकित्सा व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री नागौर जिले से आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नागौर जिले में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। सांसद ने मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है, कुछ पता नहीं है। उन्होंने सीकर जिले में नंदी की निर्मम हत्या को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए।
