जन्मदिन पर मौत: केक लेने निकले पति-पत्नी और 5 वर्षीय बेटे की हादसे में मौत, 30 साल बाद हुआ था पुत्र का जन्म

गुरुवार को हुए सड़क हादसे ने एक हंसता-खिलता परिवार उजाड़ दिया। हादसे में जान गंवाने वाला श्रवणराम मुंबई में रहता था और बैग बनाने का काम करता था। दो-तीन दिन पहले ही अपने गांव दूगौर की ढाणी आया था और कुछ दिनों में वापस लौटने वाला था। बेटे विजय के जन्मदिन पर केक सहित पार्टी का सामान और मुंबई जाने के लिए कुछ जरूरी सामान की खरीद के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर रेण के लिए रवाना हुआ था। बेटी हर्षिता को यह कहकर घर पर ही रोक दिया कि हम सामान लेकर कुछ देर में वापस आ रहे हैं। रेण कस्बे से खरीदारी करने के बाद जब श्रवणराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस आ रहा था तो सामने से काल बनकर दौड़ती आई सफेद रंग की कार ने पूरा परिवार उजाड़ दिया।