नागौर जिले में 68 फीसदी दुर्घटनाएं मानव लापरवाही से हो रही, साढ़े 8 फीसदी हादसों का कारण खराब सड़क रही

नागौर. जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर आइआरएडी (एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस) की ओर से जारी रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े उजागर किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले करीब 5 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 68 फीसदी हादसे मानव लापरवाही (ड्राइवर का व्यवहार, पैदल यात्री, दुपहिया वाहन यात्री व ओवरस्पीड ड्राइविंग) के कारण हुए हैं। वहीं, 8.42 फीसदी दुर्घटनाएं खराब सड़काें के कारण हुई। इसी प्रकार वाहन में दोष (ब्रेक फेल, इंजन में खराबी व आगजनी) के कारण जिले में 2.82 प्रतिशत, वातावरण के कारण (कोहरा, मौसम आदि) 5.60 प्रतिशत, जानवरों के कारण (सड़क पर विचरण कर रहे लावारिस जानवर) 1.53 प्रतिशत तथा अन्य कारणों में तेज एलईडी आदि के कारण 13.30 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।