Nagaur Accident: तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी को उड़ाया, मां की मौत, चमत्कार से बचा 7 बहनों का इकलौता भाई

रातंगा गांव में तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। हादसे में महिला की गोद में बैठा दो वर्षीय मासूम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया।

नागौर

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

Nagaur Accident

क्षतिग्रस्त वाहन और इनसेट में मासूम। फोटो- पत्रिका

रोल (नागौर)। क्षेत्र के रातंगा गांव में सोमवार को तेज रफ्तार जीप एक स्कूटी को चपेट में लेने के बाद पेड़ से जा टकराई। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका भाई और बेटी घायल हो गए। मृतका का दो वर्षीय मासूम बेटा सुरक्षित बच गया। वहीं जीप में सवार पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन भी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार अड़वड़ निवासी प्रहलादराम (36) कसनाऊ गांव से अपनी बहन संतोष (37) पत्नी परसाराम, उसकी पुत्री सरिता (19) और दो वर्षीय पुत्र पवन को लेकर स्कूटी पर भदाणा रिश्तेदार के यहां सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा था। करीब साढ़े 11 बजे रातंगा गांव के चौराहे पर पहुंचे ही थे कि जायल की ओर से तेज रफ्तार में आ रही जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी।

महिला की मौके पर मौत

इसके बाद जीप सड़क किनारे खेत में उतरकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में संतोष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रहलादराम और सरिता घायल हो गए। मृतका का दो वर्षीय बेटा पवन बाल-बाल बच गया। सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को रोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद प्रहलादराम और सरिता को नागौर रेफर कर दिया गया।

उधर, दुर्घटनाग्रस्त जीप में सवार पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन शिवकुमार को भी चोटें आईं। बताया जा रहा है कि वे किसी ठेकेदार के यहां डामर प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में जा रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। बाद में एक्सईएन को उपचार के लिए नागौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जाको राखे साइयां…

हादसे में 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय' कहावत चरितार्थ हो गई। दुर्घटना के दौरान मां संतोष की गोद में बैठा दो वर्षीय पवन जीप की टक्कर लगते ही उछलकर गिर गया, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। पवन सात बहनों का इकलौता भाई है।

