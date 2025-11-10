Nagaur Accident: तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी को उड़ाया, मां की मौत, चमत्कार से बचा 7 बहनों का इकलौता भाई

पुलिस के अनुसार अड़वड़ निवासी प्रहलादराम (36) कसनाऊ गांव से अपनी बहन संतोष (37) पत्नी परसाराम, उसकी पुत्री सरिता (19) और दो वर्षीय पुत्र पवन को लेकर स्कूटी पर भदाणा रिश्तेदार के यहां सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा था। करीब साढ़े 11 बजे रातंगा गांव के चौराहे पर पहुंचे ही थे कि जायल की ओर से तेज रफ्तार में आ रही जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी।