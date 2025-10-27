Nagaur: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने पलटा बयान, बोली ‘पिता के दबाव और डर से दर्ज करवाई गैंग रेप की झूठी FIR…’

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Fake Kidnapping And Gang Rape Case: लाडनूं पुलिस थाने में दर्ज अपहरण और सामूहिक बलात्कार का मामला नया मोड़ ले चुका है। युवती ने शपथ पत्र देकर अपनी ही एफआईआर को झूठा करार दिया है।
युवती ने बताया कि पिता के दबाव और डर के कारण उसने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवती ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से एक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और किसी ने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। उसने मर्जी से संबंध बनाए थे।
युवती ने डीडवाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर राजीनामा करने की इच्छा जताई। उसने आरोप लगाया कि पिता और कुछ अन्य लोगों ने मारपीट कर उसे झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए मजबूर किया।
युवती ने कहा कि वह अब अपने साथी के साथ रहना चाहती है और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू की है।
मामले की जड़ हुडास गांव में स्थित एक जमीन को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। इस जमीन के बंटवारे और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर मतभेद हैं। 8 सितंबर को सहायक जिला कलक्टर की अदालत में वाद दायर होने के बाद 16 सितंबर को यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
युवती का दावा है कि पिता और चार अन्य लोगों ने जमीन विवाद में दबाव बनाने के लिए यह साजिश रची। युवती के शपथ पत्र और बयानों के आधार पर पुलिस मामले की दोबारा जांच कर रही है। यह प्रकरण जमीन विवाद से जुड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है।
