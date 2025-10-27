Nagaur: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने पलटा बयान, बोली ‘पिता के दबाव और डर से दर्ज करवाई गैंग रेप की झूठी FIR…’

युवती ने बताया कि पिता के दबाव और डर के कारण उसने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवती ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से एक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और किसी ने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। उसने मर्जी से संबंध बनाए थे।