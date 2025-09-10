Nagaur: भारी बारिश से किसानों की टूटी कमर, मूंग की फसल में 75 फीसदी तक खराबा, ग्वार व बाजरा को पहुंचा नुकसान

जिले में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। सबसे ज्यादा नुकसान मूंग की फसल को हुआ है। इसके साथ ग्वार व बाजरा में भी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने फसल काट ली और बारिश से खराब हो गई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाया है, वे फसल कटाई के 14 दिवस तक खेत में पड़ी फसल खराब होने की दशा में टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या पीएमएफबीवाई वॉट्सएप चेटबोट (7065514447) पर 72 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि कंपनी की ओर से उनके खराब फसल का निर्धारित समय में सर्वे किया जा सके और किसान को उचित क्लेम मिल सके।